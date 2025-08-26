Ismét pályázatot hirdet az Előretolt Helyőrség Íróakadémia
A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az ELŐRETOLT HELYŐRSÉG ÍRÓAKADÉMIA című projektje keretében meghirdeti 2025. évi pályázatát pályakezdő szépíró kategóriában.
A benyújtott pályázatok minőségétől függően a pályázaton legfeljebb 10 pályakezdő szépíró nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.
A nyertes pályázók a 2025–26-os tanév ideje alatt hallgatói szerződés alapján rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.
Az első tanév eredményei alapján a szakmai elvárásoknak megfelelt hallgatók a második, azaz a 2026–27-es tanévtől kezdődően anyagi támogatásban is részesülnek. Az érintett hallgatóknak a második tanévtől a KMTG 1 tanévre szólóan művészeti tanulmányi ösztöndíjat biztosít, havi nettó 100 000 (százezer) Ft erejéig, amivel a továbbiakban kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.
A KMTG közreműködik a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetésében, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint elősegíti a szerzők szakmai érdekeinek érvényesítését.
A pályázóknak tudomásul kell venniük a képzések Budapest-centrikusságát. A KMTG mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.
Az íróakadémiai képzés 3 tanévből áll. Amennyiben a nyertes pályázó az első tanévre szóló hallgatói szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a KMTG újabb, 1 tanévre szóló, már művészeti tanulmányi ösztöndíjat is biztosító hallgatói szerződést köthet a pályázóval. A művészeti tanulmányi ösztöndíjat is tartalmazó hallgatói szerződést a KMTG újabb 1 tanévre megkötheti a pályázóval, amennyiben a pályázó a 2. tanévben foglalt kötelezettségeinek is eleget tett.
A pályázók köre
Olyan pályakezdő alkotók jelentkezését várjuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket.
Pályázati feltételek
- A pályázó még nem publikált önálló kötetet.
- A pályázó a 18. életévét betöltötte, ugyanakkor a pályázat benyújtására meghatározott határidő napjáig nem töltötte be a 25. életévét.
A pályázathoz szükséges dokumentáció
- Szakmai önéletrajz (minél kimerítőbbnek kell lennie, részletesen térjen ki a tanulmányokra és a pályázó egyéb művészeti tevékenységeire, nyelvtudására és számítógépes ismereteire, publikációira, a kapott elismerésekre).
- Motivációs levél (a pályázónak a professzionális íróvá válásról, elképzelt pályaképéről kell értekeznie, legalább 3000, legfeljebb 10 000 leütés terjedelemben).
- Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi szövegmutatvány. A szövegmutatványok esetében nincs műfaji megkötöttség.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket, és beleegyezik az adatkezelésbe. [letölthető pdf]
A pályázatok benyújtásának módja
Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatot leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő e-mail-címre: palyazat@kmtg.hu
Ugyanitt további információk is kérhetők a pályázatról.
A pályázatok beadásának határideje: 2025. szeptember 14., vasárnap éjfél.
A pályázat menete
A pályázatokat a KMTG által felkért bírálóbizottság értékeli, amely az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóiból áll.
A pályázat elbírálása többfordulós.
Az első fordulóban a bírálóbizottság a pályázó által beküldött pályázati anyag alapján előszelekciót végez, és kiszűri a szakmai elvárásoknak megfelelő pályázatokat.
A második fordulóban a bírálóbizottság kiválasztja az ígéretes pályázatokat.
A harmadik fordulóban a bírálóbizottság szakmai interjúra hívja a pályázókat.
Az utolsó fordulóban a bírálóbizottság kiértesíti a nyerteseket, tájékoztatva őket a tanév szerkezetéről, kezdő és záró időpontjáról.
Amennyiben valamelyik nyertes pályázóval a KMTG-nek nem sikerül megegyeznie a szerződés feltételeiben, vagy a nyertes pályázók valamelyike nem tart igényt a felajánlott szakmai támogatásra, képzési lehetőségekre, úgy a KMTG ezen pályázóval nem köt szerződést, és felveszi a kapcsolatot a tartaléklista soron következő helyezettjével.
A szakmai interjúkra 2025. szeptember 22-25. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.
Az elbírálás határideje: 2025. szeptember 26.
A KMTG az előszelekció és a szakmai elbírálás során hozott döntéseit nem köteles indokolni.
A benyújtott pályázatok érvényessége
A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.
A KMTG minden további intézkedése nélkül érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg;
- a benyújtási határidő lejártakor hiányos a mellékelt dokumentáció;
- határidőn túl történik a pályázat benyújtása.
Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, úgy hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás akkor minősül teljesítettnek, ha a hiányzó vagy korábban hiányosan benyújtott dokumentumok legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napján hiánytalanul, megfelelően kitöltve a KMTG által átvételre kerülnek. A KMTG az érvényes pályázatok leadásának elősegítése érdekében igyekszik a hiánypótlás szükségességéről írásbeli értesítést küldeni az érintett pályázók részére, amennyiben azonban a pályázat hiányos, és a KMTG erről nem értesítette a pályázót, úgy ezzel kapcsolatban a pályázó a KMTG-vel szemben kifogásolásra nem jogosult.
Záradék
A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda, ugyanakkor a KMTG rögzíti, hogy nem köteles a jelen pályázatban meghatározott összes pályakezdői pozíciót betölteni.
A KMTG jogosult továbbá a nyertes pályázókkal kötendő szerződés megkötésétől indoklás nélkül elállni.
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
Budapest, 2025. augusztus 22.
Forrás: kmtg.hu