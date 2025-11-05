Zászlók, ha lengenek 2026 – rajz- és esszépályázat fiataloknak

A magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet óvodások, iskolások és felsőoktatási intézményben tanuló diákok számára hirdet rajz- és esszépályázatot. Március 16. a magyar zászló és címer emléknapja, ehhez kapcsolódva írták ki pályázatukat immár tizenkettedik alkalommal.

A pályázat témakörei:

Magyar zászló és címer;

A Rákóczi-szabadságharc;

A mohácsi csata;

A hős Te magad vagy!

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet felhívásában ez áll:

„A zászló és a címer egy közösség, egy nemzet összetartozásának jelképei. (…) Bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak a Himnusz mellett a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.”

A beküldési határidő: 2026. február 6.

A pályázattal kapcsolatban részletes tájékoztatás érhető el a Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapján.

Kárpátalja.ma