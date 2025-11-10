Rajzverseny a Márton-napi hagyományok jegyében

A Búbos Kemence Civil Szervezet ismét kreatív közösségi kezdeményezéssel fordul a gyerekek és fiatalok felé: „Márton-napi fények és hagyományok” címmel rajzversenyt hirdet, amelynek célja, hogy a résztvevők saját alkotásaikon keresztül elevenítsék fel Szent Márton alakját, örökségét és a hozzá kapcsolódó népi hagyományokat.

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek fantáziájukat és kézügyességüket használva megmutassák, hogyan látják a libákat, a lámpásokat, a fényt és a vidám, régi idők népszokásait. A szervezők szeretnék, ha a rajzokon megjelenne a Márton-napi ünnep meghitt, közösségteremtő hangulata, amelyben a fény és a jóság üzenete kap főszerepet.

A versenyre mindenki nevezhet, aki szívesen alkot a megadott témában, életkortól függetlenül. Fontos, hogy a beküldött művek egyéni, saját kézzel készített alkotások legyenek, és ne tartalmazzák a készítő nevét – azt a beküldéskor kell megadni. A rajzoknál a szervezők különösen értékelik a kreativitást, az egyedi látásmódot és a hagyományok iránti tiszteletet.

Beküldési határidő: 2025. november 11., kedd

Leadás helye: Gáti Gyöngyikénél

Eredményhirdetés és díjkiosztó: a Márton-napi ünnepség keretében, ahol a legszebb alkotásokból kiállítás is nyílik.

A Márton-nap nemcsak a libás ételekről és a lámpás felvonulásokról szól, hanem arról is, hogy megosztjuk egymással a fényt – azt a jóságot, amit Szent Márton cselekedetei jelképeznek. A Búbos Kemence Civil Szervezet e kezdeményezésével nemcsak a rajzolás örömét szeretné elhozni a gyerekeknek, hanem azt is, hogy közelebb kerüljenek a népi hagyományokhoz és azok értékeihez.

Kárpátalja.ma