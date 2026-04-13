Rákóczi 350 – Kárpát-medencei Tárogatóverseny
II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából a Nemzeti Tárogatóintézet Alapítvány mérföldkőnek számító, hagyományteremtő zenei eseményt hív életre.
Az első alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Tárogatóverseny célja,
hogy a hungarikumként tisztelt hangszer legkiválóbb megszólaltatóit gyűjtse össze a „Bodrog-parti Athén” történelmi falai között.
A jubileumi esemény szakmai motorja és főszervezője Erdő Zoltán tárogatóművész.
A szabadság hangja és a Rákóczi-örökség
A tárogató a magyar nemzeti identitás egyik legerősebb zenei szimbóluma. Bár a hangszer múltja évszázadokra nyúlik vissza, jelenlegi, modern formáját a 19. század végén nyerte el. Hangja elválaszthatatlan a Rákóczi-szabadságharc emlékezetétől, a kuruc kor vágyakozó és hősies dallamaitól.
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója nem csupán egy dátum, hanem alkalom arra, hogy ez az örökség élő, fejlődő művészeti ágként jelenjen meg a modern kultúrában.
A rendezvénynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia patinás épülete ad otthont. A helyszínválasztás nem véletlen: az intézmény szellemi és építészeti öröksége méltó környezetet biztosít a nemzeti hangszer ünnepének, ahol a falak maguk is a magyar történelem és művelődés tanúi.
Kulturális misszió és nemzetközi összefogás
A Nemzeti Tárogatóintézet Alapítvány vezetősége szerint a rendezvény elsődleges küldetése a tárogató zenei hagyományainak megőrzése és az ifjú generációk szakmai felkarolása. A verseny központi eleme a kuruc kor zenei világa és a fejedelem nevéhez fűződő történelmi dallamok hiteles tolmácsolása, ugyanakkor a kiírás ösztönzi az új, kortárs művek bemutatását is.
„Ez a verseny nem csupán egy megmérettetés, hanem a tárogató újjászületésének ünnepe. Célunk, hogy a Rákóczi-emlékév keretében kaput nyissunk a fiatal tehetségeknek, és méltó helyére emeljük ezt a különleges hangszert a koncerttermek világában” – hangsúlyozta Erdő Zoltán főszervező.
Bár a program elsősorban a Kárpát-medence országaira (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) fókuszál, a szervezők a világ bármely pontjáról érkező tárogatósok jelentkezését várják.
Ez a nyitottság hangsúlyozza a hangszer egyetemes jelentőségét és a magyar kultúra közösségépítő erejét.
Szakmai presztízs és generációk találkozása
A verseny rangját neves szakértőkből és elismert művészekből álló zsűri garantálja. Az értékelés során a technikai virtuozitás mellett a stílushűséget, a hangszertudás mélységét és az előadásmód hitelességét tekintik meghatározó szempontnak.
A megmérettetés öt korcsoportban zajlik, lehetőséget biztosítva a legfiatalabbaktól a legtapasztaltabb művészekig:
I. korcsoport: 8–13 évesek; II. korcsoport: 14–19 évesek; III. korcsoport: 20–29 évesek; IV. korcsoport: 30–49 évesek; V. korcsoport: 50 év felettiek.
Rendkívüli díjazás: Mesterhangszerek és nemzetközi pódiumok
A verseny rangjához méltó, egyedülálló díjazás várja a résztvevőket. A záróhangverseny ünnepi keretei között 4 darab értékes tárogató kerül átadásra a kategóriák legjobbjai részére. Ez a támogatás unikális a hazai zenei életben, hiszen közvetlenül segíti a művészi kiteljesedést.
A fődíjakon túl a díjazottak az alábbi szakmai elismerésekben részesülnek:
- Fellépési lehetőségek: Koncertmeghívás a neves Lavotta János Kamarazenekarral, valamint fellépési lehetőség Csehországban, a III. Schunda Cimbalomfesztiválon (Prága-Dubeč), Schunda Vencel József szülővárosában.
- Szakmai kiegészítők: Professzionális hangszertokok és egyedi fúvókák.
- Hangszerápolás: Kiváló mesterek által felajánlott generáljavítások és szakmai konzultációk.
- Különdíjak: Számos nívós felajánlás a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak.
A tehetséggondozás jövője
A Nemzeti Tárogatóintézet Alapítvány célja, hogy a tárogató ne csupán a múlt emléke, hanem élő hangszer maradjon. A sárospataki verseny platformot teremt a szakmai párbeszédre és a közös zenélésre. A rendezvény záróakkordjaként megrendezett gálakoncert a magyar hangszeres kultúra és a fejedelmi örökség közös ünnepe lesz, amely új lendületet ad a tárogató oktatásának és népszerűsítésének.
A rendezvény adatai:
- Helyszín: Sárospataki Református Teológiai Akadémia (3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.)
- Időpont: 2026. október 26–28.
- Szervező: Nemzeti Tárogatóintézet Alapítvány
- Főszervező: Erdő Zoltán tárogatóművész
