Rövid videós pályázat fiataloknak: „Ki volt a te magvetőd?”

Középiskolások és egyetemisták számára A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok személyes vagy közösségi történeteken keresztül mutassák be azokat az embereket, akik fontos szerepet játszottak hitük kialakulásában.

A pályázat arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a hit Isten ajándéka, annak üzenete gyakran embereken keresztül jut el hozzánk. A szervezők olyan történeteket várnak, amelyek bemutatják: ki volt az a „magvető”, aki hatással volt valakinek az életére, és elindította őt egy lelki úton.

Többféle megközelítés is lehetséges

A jelentkezők többféle formában dolgozhatják fel témájukat. Készíthetnek interjút családtaggal, baráttal vagy gyülekezeti taggal, amelyben arra keresik a választ, ki volt az a személy, aki hitbeli fordulópontot hozott az életükben. Emellett saját történetet is bemutathatnak, vagy akár egy közösségi folyamatot is feldolgozhatnak, például egy tanár, lelkipásztor vagy ifjúsági vezető hatását.

A lényeg, hogy a videó hitelesen és személyesen mutassa be azt az embert, aki eszközzé vált abban, hogy Isten Igéje elérje a címzettjét.

Technikai feltételek

A pályázatra kizárólag álló (9:16 arányú), mobiltelefonra optimalizált videókat várnak. A felvételek hossza 20 és 60 másodperc között lehet. Egy pályázó legfeljebb három különböző videóval nevezhet.

Díjazás és közönségszavazás

A legjobb alkotásokat pénzdíjjal jutalmazzák. Az első helyezett 5000 hrivnyában részesül, a második helyezett 4000, míg a harmadik helyezett 3000 hrivnyát nyerhet.

Emellett közönségdíjat is kiosztanak: a szervezők külön jutalmazzák a legtöbb kedvelést és megosztást elérő videókat is, egyenként 1000-1000 hrivnyával.

A pályázatra jelentkezni és a videókat feltölteni egy online űrlapon keresztül lehet.

Jelentkezési link: Jelentkezési lap – „Ki volt a te magvetőd?” videópályázat Kárpátaljai Református Egyházkerület – A Magvetés Éve 2026

A beküldési határidő: 2026. május 23., éjfél.

A szervezők hangsúlyozzák: nem a technikai tökéletesség számít, hanem az őszinte, hiteles üzenet. A pályázat lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok saját történeteiken keresztül váljanak „digitális magvetőkké”.

