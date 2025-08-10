Sejtés hívószóval indul a PesText irodalmi pályázata

Ismét irodalmi pályázatot hirdet a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál. A 2025-ös pályázat hívószava a „sejtés”, nevezni prózai és lírai művekkel egyaránt lehet. Mind a zsűri fődíját, mind a közönségdíjat elnyerő alkotás szerzője bruttó 300-300 ezer forint jutalomban részesül.

Van egy történeted, amit nem hagy nyugodni? Akkor itt az idő, hogy papírra vesd! Nyílt, magyar nyelvű szépirodalmi pályázatot hirdet a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál. A pályázat hívószava a „sejtés”. Műfaji megkötése nincs, egy szerző csak egy, másutt még nem publikált alkotással nevezhet. A nevezés jeligés. Az pályázat összdíjazása 600.000 Ft, a győztesekről nívós zsűri és közönségszavazás dönt majd.

Kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várjuk maximum 6000 leütés terjedelemben – szóközök nélkül! – a „sejtés” témakörében. A pályázat zsűrizése két körben zajlik. Alapos előválogatást követően a legjobb tizenegy pályamű kerül az elismert szakemberekből álló főzsűri elé. Idén Fenyvesi Orsolya író, szerkesztő, Győrffy Ákos író, költő, esszéista és Korpa Tamás költő dönt a szakmai díjról.

„Sejtések hatják át mindennapjainkat, a magánéletünket, a szakmai és üzleti döntéseinket, a tudományt, a politikát, a társadalom működését. Akkor is, ha nem veszünk róla tudomást, akkor is, ha percre beosztjuk az életünket, struktúrákba passzírozzuk magunkat, a sejtések hálózata jelen van” – fogalmazott Borbáth Péter, a PesText egyik főszervezője.

A shortlistre került írások közül egy elnyeri a zsűri fődíját, egy pedig közönségdíjat kap. A díjazott szerzők bruttó 300-300 ezer Ft jutalomban részesülnek. A közönségdíjra bárki szavazhat 2025. október 15. és november 05. éjfél között. Az alkotások a SZIFONline.hu oldalára kerülnek fel és a PesText Facebook-oldalán is megjelennek.

A világirodalmi fókuszú PesText ősszel nyolcadik alkalommal valósul meg Budapesten a Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) szervezésében a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával és a Petőfi Kulturális Ügynökség közreműködésével.

Az esemény tervezett időpontja: 2025. november 6–8.

Az írásokat a pestextpalyazat@gmail.com címre várjuk sejtés tárgymegjelöléssel!

Pályázók köre: bármely magyar nyelven alkotó szerző (alkotónként egy-egy művel lehet pályázni). Beküldési határidő: 2025.09.10.

Szakmai zsűri által megítélt fődíj összege: 300.000 Ft. Közönségdíj összege: 300.000 Ft.

A pályamunkákat műfaji megkötés nélkül, e-mailben, csatolmányként várjuk (word vagy pdf formátumban). A pályázatra kizárólag olyan művek nevezhetők, melyek sem online, sem nyomtatott formában nem jelentek meg, megjelenésük jelenleg nincs folyamatban és a pályázat lezárulásáig nem is várható.

FIGYELEM! Kizárólag jeligés pályázatot fogadunk el, a beérkezett dokumentumon nem szerepelhet a szerző neve. Az e-mailben szerepeljen a szerző neve, viszont a csatolt word vagy pdf dokumentumban csak a jeligét kérjük feltüntetni a pályamunka bal felső sarkán! A jelige minimum nyolc karakterből álljon, lehetőleg tartalmazzon betűket és számokat is.

A pályázó alkotása elküldésével hozzájárul, hogy művét a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál szervezői felületeiken a szerző neve feltüntetésével publikálják. (Azon szerzők, akik nem adnak a pályázati kiírásban felsorolt felhasználási célokra engedélyt, sem a fődíjat, sem a közönségdíjat nem kaphatják meg, helyükre a következő helyezett lép.)

Pályázata elküldésével a pályázó hozzájárul, hogy a PesText szervezői a későbbiekben tájékoztatási céllal e-mailt küldhessenek neki a PesText Fesztivál és az ahhoz kapcsolódó irodalmi pályázatok, versenyek, programok kapcsán. Amennyiben nem szeretne ilyen híreket kapni a jövőben, ezt kérjük nevezéskor külön jelezze a küldött e-mailben! A MISZJE Adatvédelmi tájékoztatója az ALÁBBI LINKEN KERESZTÜL érhető el.

A PesText szervezője: A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE), a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával, a Petőfi Kulturális Ügynökség közreműködésével.

Kiemelt támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Forrás: pestextfestival.hu