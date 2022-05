I. Smaragd regényíró pályázat

A Smaragd Kiadó és a Stílus és Technika regényíró pályázatot hirdet. Ha van egy kész regényed, ami a fiókodban porosodik, vagy egy eldugott pendrive-on lapul, de régi álmod, hogy nyomtatásban megjelenjen, akkor itt a nagy lehetőség. Ne habozz, küldd el nekünk!

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Tematikus megkötés



A pályázatra három kategóriában lehet regényeket beküldeni:

– romantikus:

a történetben a nehézségek leküzdéséhez a másik iránt érzett és/vagy viszonzott szerelem ad erőt (tartalmazhat erotikus jeleneteket is)

lásd még: Szerelmes regény



– krimi:

lásd még: Bűnügyi regény



– akció:

zsánertől függetlenül kimondottan cselekményközpontú az eseménysor, a szereplők folyamatosan küzdenek, és így jutnak előre a konfliktus megoldásában.



Amennyiben a tematikus megkötésben szereplő feltételeket teljesíti a regény, egyéb megkötés nincs (sci-fi, fantasy, történelmi stb. környezet).



Technikai segítség: a Stílus és Technika Irodalmi pályázatai Facebook csoportban felteheted a pályázattal kapcsolatos kérdéseidet, vagy írhatsz e-mail-t is.

Korhatár: betöltött 18. életév.

Szerzői jog

A szerző a pályamű beküldésével:

– büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a beküldött történet a saját szellemi terméke, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn

– elfogadja, hogy az érintett írás felhasználási joga* 5 évre a Smaragd Kiadót illeti meg, amennyiben az a kiadó által kiadásra kerül

– elfogadja, hogy az érintett írás kizárólag szöveggondozást követően kerül kiadásra (szerkesztés, lektorálás, korrektúra)

– elfogadja, hogy a kiíró a beérkező kéziratból a pályázat időtartama alatt a saját és a Stílus és Technika weboldalán részleteket közöljön, maximum 5% terjedelemben.



*A felhasználási jog az alábbiakra terjed ki:

– könyv nyomtatott formában történő kiadása (többszörözés és forgalomba hozatal útján történő terjesztés)

– könyv elektronikus formában történő kiadása (digitális többszörözés és forgalomba hozatal útján történő terjesztés)

– internetes felhasználás (pl.: web-, Facebook, vagy egyéb online oldalakon való közzététel)

– idegen nyelvre történő fordítás

– idegen nyelven történő nyomtatott és digitális többszörözésre, terjesztésére, valamint internetes felhasználásra.



Vagyoni jog

A megjelenő regények után a szerzőt díjazás illeti meg, amelynek mértéke a felek között létrejövő szerződésben kerül rögzítésre.



Terjedelmi korlát

Egy pályamű terjedelme minimum 320 000, maximum 900 000 leütés, beleértve a szóközöket is.



Kikötések

– ​kizárólag olyan magyar nyelven írt műveket várunk, amelyeket eddig még sem nyomtatásban, sem elektronikusan, sem internetes felületen nem közöltek (ideértve a saját blogot, Wattpad, zárt Facebook csoportot stb.), illetve egyidejűleg más pályázatra nem került beküldésre. Egy szerző egy pályaművet küldhet be.

– többrészes kéziratok a pályázaton nem indulhatnak, azokat a kiíró automatikusan elutasítja, így kérjük az írókat, hogy első részeket (és értelemszerűen a továbbiakat) ne küldjék el.

– a kézirat mellé az írótól rövid bemutatkozást, a történet szinopszisát**, és amennyiben lehetséges, cselekményvázlatot is kérünk.

**szinopszis, azaz a kézirat tartalma az alábbiak alapján: főbb karakterek és leírásuk (motivációk, világnézet, attribútumok stb.), helyszínek és maga a világ, a történet leírása röviden az elejétől a végéig (mivel kezdődik, mi az alap konfliktus, ami elindítja a cselekményeket, majd milyen események sorozatán keresztül jutunk el a befejezésig és a karakterek milyen megoldásokkal teszik ezt meg), lehetőleg maximum 4-6 A/4 oldal terjedelemben

– A műveket Word *.doc vagy *.docx formátumban kérjük.

– A dokumentumokat lehetőleg az alábbi formázási beállításokkal lássák el. (segédlet)

– A fájl nevében szerepeljen a szerző neve és a mű címe. Pl.: Sikeres Szerző – Élete fő műve vagy sikeres-szerzo-elete-fomuve.



Beküldési határidő

2022. szeptember 30. éjfél

A kiadásra érdemes művek szerzőit 2022. október 31-ig e-mailben értesítjük és nevüket weboldalunkon közzétesszük.

Eredményhirdetés 2022. december

Díjak

A pályázat legjobb alkotásai és a közönségszavazás nyertesei normál kiadói kiadásban (nyomtatásban) kerülnek kiadásra.

A szerzőnek a kiadással kapcsolatban semmilyen költsége nincs.



Pályázatok elbírálása

A beérkezett műveket a kiíró munkatársai bírálják el.

Kategóriánként 4-4 regény kerülhet a kiadásra érdemesek közé.

Minden kategóriában lesz közönségszavazás, ahová azok a regények kerülnek be, amelyek irodalmilag megfelelnek, de nem kerültek be a kiíró által kiválasztottak (nyertesek) közé. Az így legtöbb szavazatot kapott regények szintén nyomtatásban kerülnek kiadásra.

Nevezési díj

NINCS



Nevezés

A pályázó írása beküldésével elfogadja a fentebb leírt részvételi feltételeket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő mennyiségű és irodalmilag értékelhető pályamű, akkor a pályázatot eredmény nélkül lezárja.

A pályázatokat az alábbi e-mail-címre kérjük beküldeni:

[email protected]

Forrás: stliusestechnika.hu