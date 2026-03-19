Süssünk együtt! Videóverseny gyerekeknek
Van egy titkos családi receptetek? Ti vagytok a konyha ördögei a mamával, vagy a legjobb süti-felelősök anyával? Itt az idő, hogy megmutassátok a világnak!
A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága videóversenyt hirdet 6-16 éves gyerekeknek és családtagjainak, mellyel nemcsak konyhai ügyességüket, de a családi harmóniát is bemutathatják.
Mit kell tenned?
• Válassz egy számotokra kedves sütireceptet és készítsd el valamelyik családtagoddal közösen!
• A közös munkáról készíts egy videómontázst max. 1 perc terjedelemben!
• Küldd el nekünk a videót emailben a rozsaholgyek.karpataljai@gmail.com címre! Írd meg nekünk a pályázó nevét, életkorát és a sütemény nevét, amit a videón látunk.
A legügyesebb kukták értékes ajándékokat nyernek!
Beküldési határidő: április 10.
Eredményhirdetés: április 14.