Süssünk együtt! Videóverseny gyerekeknek

Van egy titkos családi receptetek? Ti vagytok a konyha ördögei a mamával, vagy a legjobb süti-felelősök anyával? Itt az idő, hogy megmutassátok a világnak!

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága videóversenyt hirdet 6-16 éves gyerekeknek és családtagjainak, mellyel nemcsak konyhai ügyességüket, de a családi harmóniát is bemutathatják.

Mit kell tenned?

• Válassz egy számotokra kedves sütireceptet és készítsd el valamelyik családtagoddal közösen!

• A közös munkáról készíts egy videómontázst max. 1 perc terjedelemben!

• Küldd el nekünk a videót emailben a rozsaholgyek.karpataljai@gmail.com címre! Írd meg nekünk a pályázó nevét, életkorát és a sütemény nevét, amit a videón látunk.

A legügyesebb kukták értékes ajándékokat nyernek!

Beküldési határidő: április 10.

Eredményhirdetés: április 14.

