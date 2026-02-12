Szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázat

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2025/2026-os tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek;

első diplomás képzésben vesz részt;

képzésben vesz részt; szociálisan rászorul a támogatásra;

az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);

végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen); korhatár: 35 év.

Előnyt jelent, ha:

eddigi tanulmányi eredményei jók;

aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni a FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓ DIAKOKNAK ITT lehet.

Beküldési határidő 2026. március 31.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

a) azoknak, akik először pályáznak:

kézzel írott önéletrajzot;

a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (додаток);

a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);

igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;

igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;

plébánosi ajánlást;

egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról

iskolalátogatási igazolást vagy egy igazolást arról, hogy felvételt nyert a felsőoktatási intézménybe;

a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2025/2026-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanul.

50 hrivnya jelentkezési díj:

Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”

89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.

Код 25443514

p/p UA043223130000026003000016827

в Укрексімбанк, м.Ужгород

Призначення платежу:

Благодійні пожертви

або

безповоротна благодійна допомога

b) akik már pályáztak:

a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);

igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;

igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;

plébánosi ajánlást;

egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról

a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2025/2026-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak

iskolalátogatási igazolást.

50 hrivnya jelentkezési díj:

Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”

89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.

Код 25443514

p/p UA043223130000026003000016827

в Укрексімбанк, м.Ужгород

Призначення платежу:

Благодійні пожертви

або

безповоротна благодійна допомога

A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.

Beküldési határidő 2026. március 31.

Fontos!!! Aki pályázatot nyert a múlt félévben, annak kötelező kitölteni és beküldeni az Elszámolást. (Itt letőlthető)

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 5 000 hrivnya félévenként.

A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati eredményükről.

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail-címre várjuk, illetve a 095-498-27-04-es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00 – 14.00 óráig.

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai I-II. szintű akkreditációs felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2025/2026-os tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;

szociálisan rászorul a támogatásra;

az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);

végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen); korhatár: 14-25 év.

Előnyt jelent, ha:

eddigi tanulmányi eredményei jók;

aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

kézzel írott önéletrajz;

a középiskolai 9. osztályos vizsgaeredmények fénymásolata (додаток);

a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolása;

igazolás az ösztöndíjról;

igazolás az esetleges tandíjról és annak összegéről;

plébánosi ajánlás zárt borítékban;

egyházközségi vagy szakiskolai hittancsoport-, közösség vezetőjének nyilatkozata az Ön tagságáról;

igazolás arról, hogy felvételt nyert vagy iskolalátogatási igazolás;

ha már szakiskolában tanul, akkor tanulmányi eredményeinek átlaga a 2025/2026-os tanév I. félévében;

1/A táblázat;

50 hrivnya jelentkezési díj:

Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”

89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.

Код 25443514

p/p UA043223130000026003000016827

в Укрексімбанк, м.Ужгород

Призначення платежу:

Благодійні пожертви

або

безповоротна благодійна допомога

Pályázni a SZAKISKOLAI TANULOKNAK ITT lehet.

A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.

Beküldési határidő 2026. március 31.

Fontos!!! Aki pályázatot nyert a múlt félévben, annak kötelező kitölteni és beküldeni az Elszámolást. (Itt letőlthető)

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 5 000 hrivnya félévenként.

A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati eredményükről.

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre várjuk, illetve a 095-498-27-04 -es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00 – 14.00 óráig.

Letölthető dokumetumok:

