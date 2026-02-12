Szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázat

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2025/2026-os tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

  • magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek;
  • első diplomás képzésben vesz részt;
  • szociálisan rászorul a támogatásra;
  • az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);
  • korhatár: 35 év.

Előnyt jelent, ha:

  • eddigi tanulmányi eredményei jók;
  • aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni a FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓ DIAKOKNAK ITT lehet.

Beküldési határidő 2026. március 31.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

  1. a) azoknak, akik először pályáznak:
  • kézzel írott önéletrajzot;
  • a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (додаток);
  • a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
  • igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
  • igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
  • plébánosi ajánlást;
  • egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról
  • iskolalátogatási igazolást vagy egy igazolást arról, hogy felvételt nyert a felsőoktatási intézménybe;
  • a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2025/2026-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanul.
  • 50 hrivnya jelentkezési díj:

Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород

Призначення платежу:

Благодійні пожертви

або

безповоротна благодійна допомога

  1. b) akik már pályáztak:
  • a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
  • igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
  • igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
  • plébánosi ajánlást;
  • egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról
  • a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2025/2026-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak
  • iskolalátogatási igazolást. 
  • 50 hrivnya jelentkezési díj:

A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.

Beküldési határidő 2026. március 31.

Fontos!!! Aki pályázatot nyert a múlt félévben, annak kötelező kitölteni és beküldeni az Elszámolást. (Itt letőlthető)

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 5 000 hrivnya félévenként.

A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati eredményükről.

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail-címre várjuk, illetve a 095-498-27-04-es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00 – 14.00 óráig.

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai I-II. szintű akkreditációs felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2025/2026-os tanév II. félévére

 Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

  • felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;
  • szociálisan rászorul a támogatásra;
  • az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);
  • korhatár: 14-25 év.

Előnyt jelent, ha:

  • eddigi tanulmányi eredményei jók;
  • aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

  • kézzel írott önéletrajz;
  • a középiskolai 9. osztályos vizsgaeredmények fénymásolata (додаток);
  • a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolása;
  • igazolás az ösztöndíjról;
  • igazolás az esetleges tandíjról és annak összegéről;
  • plébánosi ajánlás zárt borítékban;
  • egyházközségi vagy szakiskolai hittancsoport-, közösség vezetőjének nyilatkozata az Ön tagságáról;
  • igazolás arról, hogy felvételt nyert vagy iskolalátogatási igazolás;
  • ha már szakiskolában tanul, akkor tanulmányi eredményeinek átlaga a 2025/2026-os tanév I. félévében;
  • 1/A táblázat;
  • 50 hrivnya jelentkezési díj:

Pályázni a SZAKISKOLAI TANULOKNAK ITT lehet.

A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.

Beküldési határidő 2026. március 31.

Fontos!!! Aki pályázatot nyert a múlt félévben, annak kötelező kitölteni és beküldeni az Elszámolást. (Itt letőlthető)

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 5 000 hrivnya félévenként.

A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati eredményükről.

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre várjuk, illetve a 095-498-27-04 -es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00 – 14.00 óráig.

Letölthető dokumetumok:

