Szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázat
A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2025/2026-os tanév II. félévére.
Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:
- magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek;
- első diplomás képzésben vesz részt;
- szociálisan rászorul a támogatásra;
- az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);
- korhatár: 35 év.
Előnyt jelent, ha:
- eddigi tanulmányi eredményei jók;
- aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.
Pályázni a FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓ DIAKOKNAK ITT lehet.
Beküldési határidő 2026. március 31.
A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
- a) azoknak, akik először pályáznak:
- kézzel írott önéletrajzot;
- a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (додаток);
- a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
- igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
- igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
- plébánosi ajánlást;
- egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról
- iskolalátogatási igazolást vagy egy igazolást arról, hogy felvételt nyert a felsőoktatási intézménybe;
- a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2025/2026-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanul.
- 50 hrivnya jelentkezési díj:
Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород
Призначення платежу:
Благодійні пожертви
або
безповоротна благодійна допомога
- b) akik már pályáztak:
- a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
- igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
- igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
- plébánosi ajánlást;
- egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról
- a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2025/2026-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak
- iskolalátogatási igazolást.
- 50 hrivnya jelentkezési díj:
Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород
Призначення платежу:
Благодійні пожертви
або
безповоротна благодійна допомога
A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.
Beküldési határidő 2026. március 31.
Fontos!!! Aki pályázatot nyert a múlt félévben, annak kötelező kitölteni és beküldeni az Elszámolást. (Itt letőlthető)
A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!
Az ösztöndíj maximális összege egy főre 5 000 hrivnya félévenként.
A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati eredményükről.
Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail-címre várjuk, illetve a 095-498-27-04-es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00 – 14.00 óráig.
******
A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai I-II. szintű akkreditációs felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2025/2026-os tanév II. félévére
Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:
- felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;
- szociálisan rászorul a támogatásra;
- az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);
- korhatár: 14-25 év.
Előnyt jelent, ha:
- eddigi tanulmányi eredményei jók;
- aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.
A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
- kézzel írott önéletrajz;
- a középiskolai 9. osztályos vizsgaeredmények fénymásolata (додаток);
- a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolása;
- igazolás az ösztöndíjról;
- igazolás az esetleges tandíjról és annak összegéről;
- plébánosi ajánlás zárt borítékban;
- egyházközségi vagy szakiskolai hittancsoport-, közösség vezetőjének nyilatkozata az Ön tagságáról;
- igazolás arról, hogy felvételt nyert vagy iskolalátogatási igazolás;
- ha már szakiskolában tanul, akkor tanulmányi eredményeinek átlaga a 2025/2026-os tanév I. félévében;
- 1/A táblázat;
- 50 hrivnya jelentkezési díj:
Закарпатський обласний благодійний фонд „Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород
Призначення платежу:
Благодійні пожертви
або
безповоротна благодійна допомога
Pályázni a SZAKISKOLAI TANULOKNAK ITT lehet.
A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.
Beküldési határidő 2026. március 31.
Fontos!!! Aki pályázatot nyert a múlt félévben, annak kötelező kitölteni és beküldeni az Elszámolást. (Itt letőlthető)
A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!
Az ösztöndíj maximális összege egy főre 5 000 hrivnya félévenként.
A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati eredményükről.
Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre várjuk, illetve a 095-498-27-04 -es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00 – 14.00 óráig.
Letölthető dokumetumok:
- Pályázati űrlap felsőoktatás
- Pályázati űrlap szakiskola
- A1 táblázat
- Beküldendő íratok lista
- Elszámolás
Forrás: caritas-transcarpathia.com