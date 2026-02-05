Szülőföldi tanulmányi támogatás a 2025/2026-os tanévre

Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma megbízásából a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2025/2026. tanévben, külhoni felsőoktatási alap/osztatlan-magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán/román/szlovák/horvát/szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Ukrajna

Adatkezelési tájékoztató

Pályázati kiírás

Pontrendszer

A pályázati ablak 2026. február 6-án reggel 8.00 órától (CET) 2026. március 2. 17.00 óráig (CET) kerül megnyitásra, ebben az időszakban tudják pályázataikat feltölteni, menteni és benyújtani.

A pályázatok beadásának módja

Pályázni a TKA, mint Támogató által biztosított elektronikus úton a TKA honlapján Pályázat (tpf.hu) lehet, a pályázatnak és a kategóriának megfelelő elektronikus pályázati adatlapon.

A pályázat leadási határideje: 2026. március 2., 17:00 óra (CET)

A pályázati felülettel kapcsolatos informatikai kérdésekben a Tempus Közalapítványhoz forduljanak a projektiroda@tpf.hu e-mail címen, szakmai kérdésekben a kiírásokban rögzített regionális irodákhoz (elérhetőségük a Pályázati Kiírásban megtalálható) vagy a Tempus Közalapítványhoz forduljanak segítségért.

Forrás: tka.hu