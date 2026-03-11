TehetségPaletta Program – Felhívás amatőr művészeti közösségek számára

Márciusban elindult a jelentkezési lehetőség az amatőr művészeteket segítő program 2026-os évadjára, amelyre március 31-ig lesz lehetőség regisztrálni a tehetsegpaletta.nmi.hu felületen.

A program célja

A TehetségPaletta Program célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson az amatőr művészeti közösségek és alkotók számára a Kárpát-medencében. A program a szakmai mentorálás, az egymástól való tanulás és a hálózatosodás eszközeivel támogatja a résztvevők művészeti és közösségi megerősödését.

A program kiemelt kategóriái

A TehetségPaletta Program amatőr előadó- és alkotóművészeti kategóriákban várja a jelentkezéseket egyéni és csoportos formában az alábbi altémák szerint.

Alkotóművészet altémái

képzőművészet

film- és fotóművészet

esszé- és novellaírás

Előadóművészet altémái

színjátszás

bábjáték

vers- és prózamondás (kivéve mesemondás)

tánc (kivéve néptánc)

népdalkörök

kórusok

komolyzene

könnyűzene

Jelentkezők köre

A programra hazai és külhoni magyar formális és non-formális amatőr művészeti csoportok, valamint egyéni alkotók és előadók jelentkezhetnek.

A program minden korosztály számára nyitott:

gyermek (14 év alatti),

ifjúsági (15–30 év közötti),

felnőtt (30 év feletti – felső korhatár nélkül),

vegyes korosztályú közösségek.

A jelentkezők lehetnek közművelődési és más kulturális ágazatokban, a köznevelésben, a felsőoktatásban, az egyházi vagy a szociális területen működő, már aktív vagy a felhívás hatására megalakuló új közösségek, valamint a fenti szervezetek által nevezett egyéni alkotók.

A program felépítése 2026-ban

A 2026. évi TehetségPaletta Program több, egymásra épülő szakmai részből áll, amelyek az év során különböző formákban biztosítanak fejlődési alkalmakat.

1. Online mentorálások (2026. április–május)

A program első félévében online mentorálások valósulnak meg a különböző amatőr művészeti kategóriákban az alkotók és csoportvezetők számára. A korábbi tapasztalatok alapján ezek a folyamatok hatékonyan támogatják a résztvevők szakmai fejlődését és felkészülését.

A mentorálások célja:

a szakmai fejlődés támogatása,

az alkotói folyamatok összefüggéseinek mélyebb értelmezése,

felkészülés a nyári szakmai táborokra és a bemutatókra.

A mentorálásokat a kategóriák elismert szakemberei vezetik, akik szakmai visszajelzésekkel, iránymutatással és gyakorlati tanácsokkal segítik a résztvevőket. Az online mentorálásokon való részvétel lehetőség, nem előzetes kötelezettsége a bemutatóknak.

2. Vármegyei és külhoni területi bemutatók (2026. május – július)

A május végétől nyár közepéig megvalósuló területi bemutatókon – az előző év tapasztalatai alapján – két mentorcsapat követi nyomon a résztvevők bemutatkozását és támogatja fejlődésüket: egy alkotóművészeti és egy előadóművészeti szakemberekből álló csapat. Javaslatukra kategóriánként legfeljebb 2–2 alkotó vagy előadó képviselheti a vármegyéket vagy a külhoni nemzetrészeket a TehetségPaletta Kárpát-medencei Találkozón.

A program kárpátaljai megvalósítást a Pro Cultura Subcarpathica szervezi. A civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel már több éve működik együtt. Kárpátaljai partnerként és koordinátorként részt vesz az intézet projektjeiben a kis közösségek bevonásával.

A kárpátaljai bemutató helyszíne: Beregszász, Rákóczi Egyetem.

Időpontja: 2026. június 12.

3. Szakmai táborok (2026. augusztus)

A vármegyei és külhoni bemutatókon részt vett alkotók és előadók számára a szakmai táborokra történő jelentkezés az online felületen keresztül lesz biztosított. Minden jelentkező kizárólag a saját kategóriájának megfelelő táborra tud jelentkezni. A szakmai táborokba az egyéni alkotókat és a csoportvezetőket várjuk. A szakmai táborokon való részvétel bármely területi bemutatkozó számámra lehetőség, nem előzetes kötelezettsége a TehetségPaletta Fesztiválon bemutatóknak.

A szakágcsoportonként megszervezett táborok célja a szakmai elmélyülés, a közösségépítés és az együttműködések erősítése.

A szakmai táborokban a mentorok aktív közreműködésével zajló műhelymunkák mellett a résztvevők lehetőséget kapnak közös alkotások létrehozására, amelyek – lehetőség szerint – a vendéglátó település lakosainak bemutatva is értéket teremtenek. A táborok a Kárpát-medencei Találkozóra való felkészülést is szolgálják.

A táborok tervezett témakörei:

Alkotóművészeti tábor (képzőművészet)

Előadóművészeti tábor (színjátszás, bábjáték, tánc)

Zeneművészeti tábor (kórusok, népdalkörök, komoly- és könnyűzene)

Film- és fotóművészeti tábor

Irodalmi tábor (vers- és prózamondás, esszé- és novellaírás)

A táborok helyszínei a jelentkezések területi megoszlásához igazodva kerülnek kijelölésre.

4. TehetségPaletta Kárpát-medencei Fesztivál (2026. október)

A program záróeseményeként megrendezésre kerülő fesztiválon a mentorok által javasolt előadóművészeti és alkotóművészeti csoportok vagy egyéni alkotók mutatkoznak be. A kiállítások és előadások mellett kerekasztal-beszélgetések, műhelyek és workshopok is várják a résztvevőket, amelyek további szakmai támogatást biztosítanak.

Jelentkezés

A jelentkezés benyújtása

A részletes felhívás a jelentkezési felület megnyitásakor kerül kiírásra.

A jelentkezés az online jelentkezési adatlap teljes körű kitöltésével lehetséges a tehetsegpaletta.nmi.hu oldalon.

Jelentkezési időszak: 2026. március 01. – 2026. március 31.

Kapcsolat

További információ a paletta@nmi.hu e-mail címen kérhető.

A TehetségPaletta Program 2026-ban is kiemelten épít:

a kategóriák elismert szakembereinek közreműködésére,

a mentoroktól és az egymástól való tanulás lehetőségére,

a szakmai és intézményi kapcsolatok tudatos építésére.

A program minden szakasza azt a célt szolgálja, hogy az amatőr művészeti közösségek megerősödjenek, láthatóvá váljanak, és hosszú távon is aktív szereplői maradjanak kulturális környezetüknek.

Részletes leírás: ITT

nmi.hu