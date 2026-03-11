TehetségPaletta Program – Felhívás amatőr művészeti közösségek számára
Márciusban elindult a jelentkezési lehetőség az amatőr művészeteket segítő program 2026-os évadjára, amelyre március 31-ig lesz lehetőség regisztrálni a tehetsegpaletta.nmi.hu felületen.
A program célja
A TehetségPaletta Program célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson az amatőr művészeti közösségek és alkotók számára a Kárpát-medencében. A program a szakmai mentorálás, az egymástól való tanulás és a hálózatosodás eszközeivel támogatja a résztvevők művészeti és közösségi megerősödését.
A program kiemelt kategóriái
A TehetségPaletta Program amatőr előadó- és alkotóművészeti kategóriákban várja a jelentkezéseket egyéni és csoportos formában az alábbi altémák szerint.
Alkotóművészet altémái
- képzőművészet
- film- és fotóművészet
- esszé- és novellaírás
Előadóművészet altémái
- színjátszás
- bábjáték
- vers- és prózamondás (kivéve mesemondás)
- tánc (kivéve néptánc)
- népdalkörök
- kórusok
- komolyzene
- könnyűzene
Jelentkezők köre
A programra hazai és külhoni magyar formális és non-formális amatőr művészeti csoportok, valamint egyéni alkotók és előadók jelentkezhetnek.
A program minden korosztály számára nyitott:
- gyermek (14 év alatti),
- ifjúsági (15–30 év közötti),
- felnőtt (30 év feletti – felső korhatár nélkül),
- vegyes korosztályú közösségek.
A jelentkezők lehetnek közművelődési és más kulturális ágazatokban, a köznevelésben, a felsőoktatásban, az egyházi vagy a szociális területen működő, már aktív vagy a felhívás hatására megalakuló új közösségek, valamint a fenti szervezetek által nevezett egyéni alkotók.
A program felépítése 2026-ban
A 2026. évi TehetségPaletta Program több, egymásra épülő szakmai részből áll, amelyek az év során különböző formákban biztosítanak fejlődési alkalmakat.
1. Online mentorálások (2026. április–május)
A program első félévében online mentorálások valósulnak meg a különböző amatőr művészeti kategóriákban az alkotók és csoportvezetők számára. A korábbi tapasztalatok alapján ezek a folyamatok hatékonyan támogatják a résztvevők szakmai fejlődését és felkészülését.
A mentorálások célja:
- a szakmai fejlődés támogatása,
- az alkotói folyamatok összefüggéseinek mélyebb értelmezése,
- felkészülés a nyári szakmai táborokra és a bemutatókra.
A mentorálásokat a kategóriák elismert szakemberei vezetik, akik szakmai visszajelzésekkel, iránymutatással és gyakorlati tanácsokkal segítik a résztvevőket. Az online mentorálásokon való részvétel lehetőség, nem előzetes kötelezettsége a bemutatóknak.
2. Vármegyei és külhoni területi bemutatók (2026. május – július)
A május végétől nyár közepéig megvalósuló területi bemutatókon – az előző év tapasztalatai alapján – két mentorcsapat követi nyomon a résztvevők bemutatkozását és támogatja fejlődésüket: egy alkotóművészeti és egy előadóművészeti szakemberekből álló csapat. Javaslatukra kategóriánként legfeljebb 2–2 alkotó vagy előadó képviselheti a vármegyéket vagy a külhoni nemzetrészeket a TehetségPaletta Kárpát-medencei Találkozón.
A program kárpátaljai megvalósítást a Pro Cultura Subcarpathica szervezi. A civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel már több éve működik együtt. Kárpátaljai partnerként és koordinátorként részt vesz az intézet projektjeiben a kis közösségek bevonásával.
A kárpátaljai bemutató helyszíne: Beregszász, Rákóczi Egyetem.
Időpontja: 2026. június 12.
3. Szakmai táborok (2026. augusztus)
A vármegyei és külhoni bemutatókon részt vett alkotók és előadók számára a szakmai táborokra történő jelentkezés az online felületen keresztül lesz biztosított. Minden jelentkező kizárólag a saját kategóriájának megfelelő táborra tud jelentkezni. A szakmai táborokba az egyéni alkotókat és a csoportvezetőket várjuk. A szakmai táborokon való részvétel bármely területi bemutatkozó számámra lehetőség, nem előzetes kötelezettsége a TehetségPaletta Fesztiválon bemutatóknak.
A szakágcsoportonként megszervezett táborok célja a szakmai elmélyülés, a közösségépítés és az együttműködések erősítése.
A szakmai táborokban a mentorok aktív közreműködésével zajló műhelymunkák mellett a résztvevők lehetőséget kapnak közös alkotások létrehozására, amelyek – lehetőség szerint – a vendéglátó település lakosainak bemutatva is értéket teremtenek. A táborok a Kárpát-medencei Találkozóra való felkészülést is szolgálják.
A táborok tervezett témakörei:
- Alkotóművészeti tábor (képzőművészet)
- Előadóművészeti tábor (színjátszás, bábjáték, tánc)
- Zeneművészeti tábor (kórusok, népdalkörök, komoly- és könnyűzene)
- Film- és fotóművészeti tábor
- Irodalmi tábor (vers- és prózamondás, esszé- és novellaírás)
A táborok helyszínei a jelentkezések területi megoszlásához igazodva kerülnek kijelölésre.
4. TehetségPaletta Kárpát-medencei Fesztivál (2026. október)
A program záróeseményeként megrendezésre kerülő fesztiválon a mentorok által javasolt előadóművészeti és alkotóművészeti csoportok vagy egyéni alkotók mutatkoznak be. A kiállítások és előadások mellett kerekasztal-beszélgetések, műhelyek és workshopok is várják a résztvevőket, amelyek további szakmai támogatást biztosítanak.
Jelentkezés
A jelentkezés benyújtása
A részletes felhívás a jelentkezési felület megnyitásakor kerül kiírásra.
A jelentkezés az online jelentkezési adatlap teljes körű kitöltésével lehetséges a tehetsegpaletta.nmi.hu oldalon.
Jelentkezési időszak: 2026. március 01. – 2026. március 31.
Kapcsolat
További információ a paletta@nmi.hu e-mail címen kérhető.
A TehetségPaletta Program 2026-ban is kiemelten épít:
- a kategóriák elismert szakembereinek közreműködésére,
- a mentoroktól és az egymástól való tanulás lehetőségére,
- a szakmai és intézményi kapcsolatok tudatos építésére.
A program minden szakasza azt a célt szolgálja, hogy az amatőr művészeti közösségek megerősödjenek, láthatóvá váljanak, és hosszú távon is aktív szereplői maradjanak kulturális környezetüknek.
