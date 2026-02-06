XIV. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 14. alkalommal hirdeti meg a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát. A rendezvény célja a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, Kárpátalja ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, támogatása.
A labdarúgó kupa időpontja: 2026. április 11.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
Mérkőzések típusa: kispályás labdarúgás (5+1-es felállásban)
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2026. március 13., 12.00 óra
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, lehetséges IDE kattintva, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be a csapatokat:
A labdarúgó kupán kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a helyszíni regisztráció alkalmával érvényes, fényképes diákigazolányukat (kiskönyvüket) bemutatják.
Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig)
2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek)
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A labdarúgó kupa megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
A program szakmai referense: Vizáver Árpád
Elérhetősége: vizaver.arpad@kmf.org.ua
Részletes információt a genius.ktst@kmf.org.ua e-mail címen kaphatnak munkanapokon 08:00-16:00 óra között.