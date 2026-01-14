XIV. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 14. alkalommal hirdeti meg a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát. A rendezvény célja a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, Kárpátalja ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, támogatása.

A labdarúgó kupa időpontja: 2026. április 11.

A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász

Mérkőzések típusa: kispályás labdarúgás (5+1-es felállásban)

A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2026. március 13., 12.00 óra

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, lehetséges az alábbi linkre kattintva, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be a csapatokat:

https://forms.gle/q5n86ATW4uhdgpTT7

A labdarúgó kupán kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a helyszíni regisztráció alkalmával érvényes, fényképes diákigazolányukat (kiskönyvüket) bemutatják.

Kategóriák:

1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig)

2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek)

3. Lánycsapat (17 éves korig)

A labdarúgó kupa megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A program szakmai referense: Vizáver Árpád

Elérhetősége: vizaver.arpad@kmf.org.ua

Részletes információt a genius.ktst@kmf.org.ua e-mail címen kaphatnak munkanapokon 08:00-16:00 óra között.