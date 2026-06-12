Epres-mascarponés pohárdesszert csokoládéval
Ha valami gyorsan elkészíthető, mégis látványos desszertre vágyunk, az epres-mascarponés pohárkrém remek választás. A friss eper, a lágy mascarpone és az étcsokoládé harmonikus párost alkot, miközben a citrom kellemesen frissé teszi az ízeket. Sütés nélkül készül, így a nyári hónapokban különösen praktikus édesség.
Alapanyagok
Az eperréteghez:
- 400 g friss eper
- 1-2 ek citromlé
- 1 tk cukor ízlés szerint
A mascarponekrémhez:
- 250 g mascarpone
- 2 ek porcukor
- 1 tk vaníliakivonat vagy vaníliás cukor
- fél citrom finomra reszelt héja
A csokoládéréteghez:
- 90 g étcsokoládé
Az alaphoz:
- 8-10 db babapiskóta vagy 6–8 darab vajas keksz
Leírás
Az eperréteg elkészítése
- Az epret alaposan mossuk meg és tisztítsuk meg. Néhány szép szemet tegyünk félre a díszítéshez.
- A maradék epret daraboljuk fel, majd villával törjük össze. Keverjük hozzá a citromlevet, és ha szükséges, egy teáskanál cukrot.
- Ha az eper kellően puha és édes, a keverék azonnal felhasználható. Amennyiben túl leveses, közepes lángon főzzük 5–8 percig, majd hagyjuk teljesen kihűlni.
A mascarponekrém elkészítése
- A mascarponét keverjük simára a porcukorral, a vaníliával és a reszelt citromhéjjal. Dolgozzuk össze krémes állagúra.
A csokoládé előkészítése
- Az étcsokoládét vízgőz fölött vagy mikrohullámú sütőben olvasszuk fel, majd hagyjuk 2–3 percig hűlni.
A desszert összeállítása
- Poharanként az alábbi sorrendben rétegezzük az alapanyagokat:
- Morzsoljunk az aljára kekszet vagy babapiskótát.Kanalazzunk rá egy réteg epret.Tegyünk rá mascarponekrémet.Csorgassunk rá kevés olvasztott csokoládét.Ismét következzen egy kevés eper.Zárjuk egy újabb réteg mascarponekrémmel.
- A tetejét díszítsük az előzőleg félretett eperszemekkel, majd reszelt vagy csorgatott csokoládéval.
Pihentetés
- A desszertet legalább egy órára tegyük hűtőszekrénybe, hogy az ízek jól összeérjenek.
Megjegyzések
Tipp
A még frissebb íz érdekében a kekszrétegre cseppenthetünk néhány csepp citromlevet, vagy az eperhez adhatunk valamivel több citromot. Az eper, a citrom és az étcsokoládé együtt üdítőbbé teszi a desszertet, miközben a mascarpone krémessége is megmarad. Ez a pohárdesszert így könnyedebb hatású lesz, mint a hagyományos, töményebb krémes sütemények. Jó étvágyat kívánunk!
A még frissebb íz érdekében a kekszrétegre cseppenthetünk néhány csepp citromlevet, vagy az eperhez adhatunk valamivel több citromot. Az eper, a citrom és az étcsokoládé együtt üdítőbbé teszi a desszertet, miközben a mascarpone krémessége is megmarad. Ez a pohárdesszert így könnyedebb hatású lesz, mint a hagyományos, töményebb krémes sütemények. Jó étvágyat kívánunk!
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →