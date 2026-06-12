Epres-mascarponés pohárdesszert csokoládéval

Tipp

A még frissebb íz érdekében a kekszrétegre cseppenthetünk néhány csepp citromlevet, vagy az eperhez adhatunk valamivel több citromot. Az eper, a citrom és az étcsokoládé együtt üdítőbbé teszi a desszertet, miközben a mascarpone krémessége is megmarad. Ez a pohárdesszert így könnyedebb hatású lesz, mint a hagyományos, töményebb krémes sütemények.

Jó étvágyat kívánunk!