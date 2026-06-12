Epres-mascarponés pohárdesszert csokoládéval

Bursza Krisztina Receptek

Ha valami gyorsan elkészíthető, mégis látványos desszertre vágyunk, az epres-mascarponés pohárkrém remek választás. A friss eper, a lágy mascarpone és az étcsokoládé harmonikus párost alkot, miközben a citrom kellemesen frissé teszi az ízeket. Sütés nélkül készül, így a nyári hónapokban különösen praktikus édesség.

Recept nyomtatása
Összesen 20 jegyzőkönyv
Étkezés Desszert
Konyha Világ
Adag 4

Alapanyagok
  

Az eperréteghez:

  • 400 g friss eper
  • 1-2 ek citromlé
  • 1 tk cukor ízlés szerint

A mascarponekrémhez:

  • 250 g mascarpone
  • 2 ek porcukor
  • 1 tk vaníliakivonat vagy vaníliás cukor
  • fél citrom finomra reszelt héja

A csokoládéréteghez:

  • 90 g étcsokoládé

Az alaphoz:

  • 8-10 db babapiskóta vagy 6–8 darab vajas keksz

Leírás
 

Az eperréteg elkészítése

  • Az epret alaposan mossuk meg és tisztítsuk meg. Néhány szép szemet tegyünk félre a díszítéshez.
  • A maradék epret daraboljuk fel, majd villával törjük össze. Keverjük hozzá a citromlevet, és ha szükséges, egy teáskanál cukrot.
  • Ha az eper kellően puha és édes, a keverék azonnal felhasználható. Amennyiben túl leveses, közepes lángon főzzük 5–8 percig, majd hagyjuk teljesen kihűlni.

A mascarponekrém elkészítése

  • A mascarponét keverjük simára a porcukorral, a vaníliával és a reszelt citromhéjjal. Dolgozzuk össze krémes állagúra.

A csokoládé előkészítése

  • Az étcsokoládét vízgőz fölött vagy mikrohullámú sütőben olvasszuk fel, majd hagyjuk 2–3 percig hűlni.

A desszert összeállítása

  • Poharanként az alábbi sorrendben rétegezzük az alapanyagokat:
  • Morzsoljunk az aljára kekszet vagy babapiskótát.
    Kanalazzunk rá egy réteg epret.
    Tegyünk rá mascarponekrémet.
    Csorgassunk rá kevés olvasztott csokoládét.
    Ismét következzen egy kevés eper.
    Zárjuk egy újabb réteg mascarponekrémmel.
  • A tetejét díszítsük az előzőleg félretett eperszemekkel, majd reszelt vagy csorgatott csokoládéval.

Pihentetés

  • A desszertet legalább egy órára tegyük hűtőszekrénybe, hogy az ízek jól összeérjenek.

Megjegyzések

Tipp
A még frissebb íz érdekében a kekszrétegre cseppenthetünk néhány csepp citromlevet, vagy az eperhez adhatunk valamivel több citromot. Az eper, a citrom és az étcsokoládé együtt üdítőbbé teszi a desszertet, miközben a mascarpone krémessége is megmarad. Ez a pohárdesszert így könnyedebb hatású lesz, mint a hagyományos, töményebb krémes sütemények.
 
Jó étvágyat kívánunk!

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