Függőséget okozó banános-áfonyás muffin

Van az a sütemény, amelyből az ember csak megkóstol egy falatot, aztán azon kapja magát, hogy már a másodikért nyúl. Ez a banános-áfonyás muffin pontosan ilyen. Kívül finoman aranybarna, belül puha, szaftos, a közepében krémes Nutellával, amit a bogyós gyümölcsök enyhe savanykássága tesz igazán ellenállhatatlanná.

A recept egyik legnagyobb előnye, hogy ha igazán érett banánokat használunk, akár hozzáadott cukor nélkül is elkészíthető, hiszen a banán természetes édessége bőven elegendő. A görög joghurt és az olaj pedig gondoskodik róla, hogy a muffin még másnap is puha maradjon.

Recept nyomtatása Étkezés Desszert Konyha Amerikai Adag 35 db Alapanyagok Nedves hozzávalók 4 db nagy, nagyon érett banán

4 db tojás

300 g joghurt

140 ml étolaj

4-6 ek tej ha szükséges

2 ek cukor elhagyható, ha a banán nagyon érett

2 tk vaníliakivonat Száraz hozzávalók 440 g finomliszt

4 tk sütőpor

2 csipet só

1 tk őrölt fahéj A töltelékhez 150 g áfonya vagy vegyes bogyós gyümölcs

Nutella ízlés szerint Leírás Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.

A banánokat villával törjük teljesen krémesre.

Keverjük hozzá a tojásokat, a görög joghurtot, az olajat, a vaníliát, valamint – ha használunk – a cukrot.

Egy másik tálban vegyítsük el a lisztet, a sütőport, a sót és a fahéjat.

A száraz hozzávalókat forgassuk a nedves keverékhez. Csak addig dolgozzuk össze, amíg egynemű lesz. Ha túl sűrűnek tűnik, adjunk hozzá 4-6 evőkanál tejet.

A gyümölcsöket óvatosan keverjük a tésztába. Ha fagyasztottat használunk, érdemes előtte kevés lisztben megforgatni.

A muffinformákat töltsük félig tésztával.

Mindegyik közepébe tegyünk egy teáskanál Nutellát, majd fedjük be még egy kevés tésztával úgy, hogy a forma körülbelül háromnegyedig legyen tele.

A tetejére is pöttyinthetünk egy kevés Nutellát, amelyet fogpiszkálóval márványosra húzhatunk.

Süssük 20–23 percig, amíg a teteje szép aranybarna lesz. Tűpróbával ellenőrizzük: néhány nedves morzsa maradhat rajta, de nyers tészta ne. Megjegyzések Minél érettebb a banán, annál finomabb és édesebb lesz a sütemény.

A görög joghurt sokáig puhán tartja a tésztát.

Ne keverjük túl a masszát, mert ettől tömörebb lehet a muffin.

Ne süssük túl – ettől marad igazán szaftos.

Hozzáadott cukor nélkül is remekül működik, ha a banán már erősen foltos, nagyon érett. Tipp Ha szeretnénk egy kicsit könnyedebb változatot készíteni, a Nutella el is hagyható. A banán, a fahéj és a bogyós gyümölcsök önmagukban is fantasztikus ízvilágot alkotnak, így a muffin ugyanúgy puha, illatos és ellenállhatatlan lesz.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →