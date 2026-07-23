Függőséget okozó banános-áfonyás muffin
Van az a sütemény, amelyből az ember csak megkóstol egy falatot, aztán azon kapja magát, hogy már a másodikért nyúl. Ez a banános-áfonyás muffin pontosan ilyen. Kívül finoman aranybarna, belül puha, szaftos, a közepében krémes Nutellával, amit a bogyós gyümölcsök enyhe savanykássága tesz igazán ellenállhatatlanná.
A recept egyik legnagyobb előnye, hogy ha igazán érett banánokat használunk, akár hozzáadott cukor nélkül is elkészíthető, hiszen a banán természetes édessége bőven elegendő. A görög joghurt és az olaj pedig gondoskodik róla, hogy a muffin még másnap is puha maradjon.
Alapanyagok
Nedves hozzávalók
- 4 db nagy, nagyon érett banán
- 4 db tojás
- 300 g joghurt
- 140 ml étolaj
- 4-6 ek tej ha szükséges
- 2 ek cukor elhagyható, ha a banán nagyon érett
- 2 tk vaníliakivonat
Száraz hozzávalók
- 440 g finomliszt
- 4 tk sütőpor
- 2 csipet só
- 1 tk őrölt fahéj
A töltelékhez
- 150 g áfonya vagy vegyes bogyós gyümölcs
- Nutella ízlés szerint
Leírás
- Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.
- A banánokat villával törjük teljesen krémesre.
- Keverjük hozzá a tojásokat, a görög joghurtot, az olajat, a vaníliát, valamint – ha használunk – a cukrot.
- Egy másik tálban vegyítsük el a lisztet, a sütőport, a sót és a fahéjat.
- A száraz hozzávalókat forgassuk a nedves keverékhez. Csak addig dolgozzuk össze, amíg egynemű lesz. Ha túl sűrűnek tűnik, adjunk hozzá 4-6 evőkanál tejet.
- A gyümölcsöket óvatosan keverjük a tésztába. Ha fagyasztottat használunk, érdemes előtte kevés lisztben megforgatni.
- A muffinformákat töltsük félig tésztával.
- Mindegyik közepébe tegyünk egy teáskanál Nutellát, majd fedjük be még egy kevés tésztával úgy, hogy a forma körülbelül háromnegyedig legyen tele.
- A tetejére is pöttyinthetünk egy kevés Nutellát, amelyet fogpiszkálóval márványosra húzhatunk.
- Süssük 20–23 percig, amíg a teteje szép aranybarna lesz. Tűpróbával ellenőrizzük: néhány nedves morzsa maradhat rajta, de nyers tészta ne.
Megjegyzések
- Minél érettebb a banán, annál finomabb és édesebb lesz a sütemény.
- A görög joghurt sokáig puhán tartja a tésztát.
- Ne keverjük túl a masszát, mert ettől tömörebb lehet a muffin.
- Ne süssük túl – ettől marad igazán szaftos.
- Hozzáadott cukor nélkül is remekül működik, ha a banán már erősen foltos, nagyon érett.
TippHa szeretnénk egy kicsit könnyedebb változatot készíteni, a Nutella el is hagyható. A banán, a fahéj és a bogyós gyümölcsök önmagukban is fantasztikus ízvilágot alkotnak, így a muffin ugyanúgy puha, illatos és ellenállhatatlan lesz.
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