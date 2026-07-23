Függőséget okozó banános-áfonyás muffin

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Van az a sütemény, amelyből az ember csak megkóstol egy falatot, aztán azon kapja magát, hogy már a másodikért nyúl. Ez a banános-áfonyás muffin pontosan ilyen. Kívül finoman aranybarna, belül puha, szaftos, a közepében krémes Nutellával, amit a bogyós gyümölcsök enyhe savanykássága tesz igazán ellenállhatatlanná.

A recept egyik legnagyobb előnye, hogy ha igazán érett banánokat használunk, akár hozzáadott cukor nélkül is elkészíthető, hiszen a banán természetes édessége bőven elegendő. A görög joghurt és az olaj pedig gondoskodik róla, hogy a muffin még másnap is puha maradjon.

Recept nyomtatása
Étkezés Desszert
Konyha Amerikai
Adag 35 db

Alapanyagok
  

Nedves hozzávalók

  • 4 db nagy, nagyon érett banán
  • 4 db tojás
  • 300 g joghurt
  • 140 ml étolaj
  • 4-6 ek tej ha szükséges
  • 2 ek cukor elhagyható, ha a banán nagyon érett
  • 2 tk vaníliakivonat

Száraz hozzávalók

  • 440 g finomliszt
  • 4 tk sütőpor
  • 2 csipet
  • 1 tk őrölt fahéj

A töltelékhez

  • 150 g áfonya vagy vegyes bogyós gyümölcs
  • Nutella ízlés szerint

Leírás
 

  • Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra.
  • A banánokat villával törjük teljesen krémesre.
  • Keverjük hozzá a tojásokat, a görög joghurtot, az olajat, a vaníliát, valamint – ha használunk – a cukrot.
  • Egy másik tálban vegyítsük el a lisztet, a sütőport, a sót és a fahéjat.
  • A száraz hozzávalókat forgassuk a nedves keverékhez. Csak addig dolgozzuk össze, amíg egynemű lesz. Ha túl sűrűnek tűnik, adjunk hozzá 4-6 evőkanál tejet.
  • A gyümölcsöket óvatosan keverjük a tésztába. Ha fagyasztottat használunk, érdemes előtte kevés lisztben megforgatni.
  • A muffinformákat töltsük félig tésztával.
  • Mindegyik közepébe tegyünk egy teáskanál Nutellát, majd fedjük be még egy kevés tésztával úgy, hogy a forma körülbelül háromnegyedig legyen tele.
  • A tetejére is pöttyinthetünk egy kevés Nutellát, amelyet fogpiszkálóval márványosra húzhatunk.
  • Süssük 20–23 percig, amíg a teteje szép aranybarna lesz. Tűpróbával ellenőrizzük: néhány nedves morzsa maradhat rajta, de nyers tészta ne.

Megjegyzések

  • Minél érettebb a banán, annál finomabb és édesebb lesz a sütemény.
  • A görög joghurt sokáig puhán tartja a tésztát.
  • Ne keverjük túl a masszát, mert ettől tömörebb lehet a muffin.
  • Ne süssük túl – ettől marad igazán szaftos.
  • Hozzáadott cukor nélkül is remekül működik, ha a banán már erősen foltos, nagyon érett.

Tipp

Ha szeretnénk egy kicsit könnyedebb változatot készíteni, a Nutella el is hagyható. A banán, a fahéj és a bogyós gyümölcsök önmagukban is fantasztikus ízvilágot alkotnak, így a muffin ugyanúgy puha, illatos és ellenállhatatlan lesz.

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