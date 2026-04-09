Krémes-paradicsomos csirke illatos zöldséges rizzsel
Egy igazán szaftos, melengető fogás, amelyben a puha csirkehús krémes-paradicsomos szószban fő össze, mellé pedig vajas, színes zöldséges rizs kerül. Tökéletes választás hétvégi ebédre vagy egy tartalmas hétköznapi vacsorára.
Alapanyagok
A csirkéhez:
- 500 g csirkemellfilé vagy csirkecombfilé
- 1 tk só
- ½ tk őrölt fekete bors
- 2 ek olívaolaj
- 1 tk őrölt pirospaprika
- 1 fej vöröshagyma
- 1 fej lilahagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 200 ml paradicsomlé
- 160 ml forró víz
- 10 g vaj
- 160 ml (legalább 20%-os) főzőtejszín
- 1 ek aprított kapor (elhagyható)
A zöldséges rizshez:
- 200 g jázmin- vagy basmati rizs
- 10 g vaj
- 1 tk só
- 400 ml víz
- 1 fej vöröshagyma
- 2 db kaliforniai paprika
- 2 db sárgarépa
- 1 db konzerv csemegekukorica
Leírás
- A csirkét falatnyi darabokra vágjuk, majd megszórjuk sóval, borssal és pirospaprikával. Ezután meglocsoljuk olívaolajjal, és legalább egy órára állni hagyjuk.
- A vörös- és lilahagymát megpucoljuk, majd félkörre vágjuk. Kevés vajon egy serpenyőben megpirítjuk, hozzáadjuk a paradicsomlevet, a zúzott fokhagymát és ízlés szerint oregánóval, majorannával és bazsalikommal ízesítjük. Amikor kellően besűrűsödött, félretesszük.
- Egy másik, nagyobb serpenyőt felhevítünk, és közepes lángon aranybarnára pirítjuk a húst.
- Ezután hozzáadjuk az elkészült paradicsomos szószt. Majd felöntjük 400 ml tejszínnel.
- Ezután kb. 10-15 percig forraljuk, közben néhányszor megkeverjük.
A zöldséges rizs elkészítése
- A rizst kevés olajon megpirítjuk, majd felöntjük kétszeres mennyiségű vízzel, és kb. 20 perc alatt készre főzzük. Enyhén sózzuk.
- A hagymát, a paprikát és a sárgarépát megpucoljuk, majd apró kockára vágjuk.
- Egy másik serpenyőben kevés olívaolajon megpirítjuk a zöldségeket, amíg puha nem lesz a sárgarépa. Ha szükséges, kevés vizet öntünk alá. Majd hozzáadjuk a kukoricát.
- Végezetül pedig a megfőtt rizst. Jól összekeverjük, még 1-2 percig pirítjuk.
Megjegyzések
A krémes-paradicsomos csirkét bőséges adag zöldséges rizzsel kínáljuk. Friss salátával vagy savanyúsággal még teljesebb élményt nyújt. Jó étvágyat kívánunk!