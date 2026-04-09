Krémes-paradicsomos csirke illatos zöldséges rizzsel

Bursza Krisztina Receptek

Egy igazán szaftos, melengető fogás, amelyben a puha csirkehús krémes-paradicsomos szószban fő össze, mellé pedig vajas, színes zöldséges rizs kerül. Tökéletes választás hétvégi ebédre vagy egy tartalmas hétköznapi vacsorára.

Étkezés Főétel
Konyha Világ
Adag 6

Alapanyagok
  

A csirkéhez:

  • 500 g csirkemellfilé vagy csirkecombfilé
  • 1 tk
  • ½ tk őrölt fekete bors
  • 2 ek olívaolaj
  • 1 tk őrölt pirospaprika
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej lilahagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 200 ml paradicsomlé
  • 160 ml forró víz
  • 10 g vaj
  • 160 ml (legalább 20%-os) főzőtejszín
  • 1 ek aprított kapor (elhagyható)

A zöldséges rizshez:

  • 200 g jázmin- vagy basmati rizs
  • 10 g vaj
  • 1 tk
  • 400 ml víz
  • 1 fej vöröshagyma
  • 2 db kaliforniai paprika
  • 2 db sárgarépa
  • 1 db konzerv csemegekukorica

Leírás
 

  • A csirkét falatnyi darabokra vágjuk, majd megszórjuk sóval, borssal és pirospaprikával. Ezután meglocsoljuk olívaolajjal, és legalább egy órára állni hagyjuk.
  • A vörös- és lilahagymát megpucoljuk, majd félkörre vágjuk. Kevés vajon egy serpenyőben megpirítjuk, hozzáadjuk a paradicsomlevet, a zúzott fokhagymát és ízlés szerint oregánóval, majorannával és bazsalikommal ízesítjük. Amikor kellően besűrűsödött, félretesszük.
  • Egy másik, nagyobb serpenyőt felhevítünk, és közepes lángon aranybarnára pirítjuk a húst.
  • Ezután hozzáadjuk az elkészült paradicsomos szószt. Majd felöntjük 400 ml tejszínnel.
  • Ezután kb. 10-15 percig forraljuk, közben néhányszor megkeverjük.

A zöldséges rizs elkészítése

  • A rizst kevés olajon megpirítjuk, majd felöntjük kétszeres mennyiségű vízzel, és kb. 20 perc alatt készre főzzük. Enyhén sózzuk.
  • A hagymát, a paprikát és a sárgarépát megpucoljuk, majd apró kockára vágjuk.
  • Egy másik serpenyőben kevés olívaolajon megpirítjuk a zöldségeket, amíg puha nem lesz a sárgarépa. Ha szükséges, kevés vizet öntünk alá. Majd hozzáadjuk a kukoricát.
  • Végezetül pedig a megfőtt rizst. Jól összekeverjük, még 1-2 percig pirítjuk.

Megjegyzések

A krémes-paradicsomos csirkét bőséges adag zöldséges rizzsel kínáljuk. Friss salátával vagy savanyúsággal még teljesebb élményt nyújt.
Jó étvágyat kívánunk!
 

