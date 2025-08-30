Csokis-banános-kakaós muffin
Az érett banánokat többé nem kell kidobni, tökéletes alapanyaga lesz ennek a muffinnak. Ez a csokis-banános-kakaós muffin egyszerre puha, ízletes és gyorsan elkészíthető desszert, amely a banán természetes édes ízét és a csokoládé gazdag aromáját ötvözi. Tökéletes választás egy kis édességre a nap bármely szakában.
Alapanyagok
- 4 db közepes banán
- 120 ml olívaolaj
- 2 db tojás
- 100 g kristálycukor
- 220 g finomliszt
- 3 ek cukrozatlan kakaópor
- 2 kk szódabikarbóna
- 2 kk fahéj
- csokoládé ízlés szerint
- porcukor ízlés szerint díszítéshez
Leírás
- A banánokat egy nagy keverőtálban villa segítségével pépesre nyomkodjuk. Miközben nyomkodjuk, hozzáadjuk az olívaolajat, melyet a tojás, majd a cukor követ.
- Ezután csomómentesre keverjük a masszát.
- Majd jöhet bele a fahéj, a szódabikarbóna, a kakaópor.
- Végezetül pedig hozzáadjuk a lisztet. Alaposan elkeverjük, és hozzáadjuk az összetört csokidarabokat.
- A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a muffinformákat pedig kibéleljük muffinpapírral.
- A tésztát a formákba adagoljuk, és 20-25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.
- A végén a tetejét meghinthetjük porcukorral.
Megjegyzések
Jó étvágyat!
Nyitókép: Saját felvétel.