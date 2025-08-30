Csokis-banános-kakaós muffin

Bursza Krisztina Receptek

Az érett banánokat többé nem kell kidobni, tökéletes alapanyaga lesz ennek a muffinnak. Ez a csokis-banános-kakaós muffin egyszerre puha, ízletes és gyorsan elkészíthető desszert, amely a banán természetes édes ízét és a csokoládé gazdag aromáját ötvözi. Tökéletes választás egy kis édességre a nap bármely szakában.

Étkezés Desszert
Konyha Amerikai
Adag 22 db

Alapanyagok
  

  • 4 db közepes banán
  • 120 ml olívaolaj
  • 2 db tojás
  • 100 g kristálycukor
  • 220 g finomliszt
  • 3 ek cukrozatlan kakaópor
  • 2 kk szódabikarbóna
  • 2 kk fahéj
  • csokoládé ízlés szerint
  • porcukor ízlés szerint díszítéshez

Leírás
 

  • A banánokat egy nagy keverőtálban villa segítségével pépesre nyomkodjuk. Miközben nyomkodjuk, hozzáadjuk az olívaolajat, melyet a tojás, majd a cukor követ.
  • Ezután csomómentesre keverjük a masszát.
  • Majd jöhet bele a fahéj, a szódabikarbóna, a kakaópor.
  • Végezetül pedig hozzáadjuk a lisztet. Alaposan elkeverjük, és hozzáadjuk az összetört csokidarabokat.
  • A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a muffinformákat pedig kibéleljük muffinpapírral.
  • A tésztát a formákba adagoljuk, és 20-25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.
  • A végén a tetejét meghinthetjük porcukorral.

Megjegyzések

Jó étvágyat!

Nyitókép: Saját felvétel.