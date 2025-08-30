Az érett banánokat többé nem kell kidobni, tökéletes alapanyaga lesz ennek a muffinnak. Ez a csokis-banános-kakaós muffin egyszerre puha, ízletes és gyorsan elkészíthető desszert, amely a banán természetes édes ízét és a csokoládé gazdag aromáját ötvözi. Tökéletes választás egy kis édességre a nap bármely szakában.

Adag 22 db Alapanyagok 4 db közepes banán

120 ml olívaolaj

2 db tojás

100 g kristálycukor

220 g finomliszt

3 ek cukrozatlan kakaópor

2 kk szódabikarbóna

2 kk fahéj

csokoládé ízlés szerint

porcukor ízlés szerint díszítéshez Leírás A banánokat egy nagy keverőtálban villa segítségével pépesre nyomkodjuk. Miközben nyomkodjuk, hozzáadjuk az olívaolajat, melyet a tojás, majd a cukor követ.

Ezután csomómentesre keverjük a masszát.

Majd jöhet bele a fahéj, a szódabikarbóna, a kakaópor.

Végezetül pedig hozzáadjuk a lisztet. Alaposan elkeverjük, és hozzáadjuk az összetört csokidarabokat.

A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a muffinformákat pedig kibéleljük muffinpapírral.

A tésztát a formákba adagoljuk, és 20-25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.

A végén a tetejét meghinthetjük porcukorral. Megjegyzések Jó étvágyat!

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Saját felvétel.