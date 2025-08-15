Ragacsos csirkeszárny air fryerben
Egy jól megválasztott pác fejedelmivé teszi a csirkeszárnyat. Érdemes a húst a ragacsos, fűszeres keverékben minél tovább pihentetni.
A ragacsos pác titka a selymesen karamellizálódó bevonat. Legyen szó családi vacsoráról vagy baráti összejövetelről, ez a recept pillanatok alatt leveszi a lábáról a vendégeket. Az elkészítése meglepően egyszerű, az eredmény viszont magáért beszél.
Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes, ragacsos csirkepác, amely kívülről fényes és ízrobbanó, belül pedig omlós és szaftos.
Alapanyagok
- 500 g csirkeszárny
- 1 tk só
- 2 ek szójaszósz
- 2 ek méz
- 1 tk csiliszósz vagy chilipehely
- 1 ek olívaolaj
- 1 ek szezámmag
- 1 tk keményítő
Leírás
- A húst megtisztítjuk, mindegyiket kettévágjuk, majd kb. 20-30 perc alatt előfőzzük.
- Közben a hozzávalókból elkészítjük a pácot és ebbe beleforgatjuk a szárnyakat, lefóliázzuk, majd hagyjuk pihenni.
- Néhány óra múlva air fryerben készre sütjük.
- A csirkezsárnyakra rálocsoljuk a szószt.
- 180 fokon kb. 25 perc alatt készre sütjük.
Megjegyzések
Jó étvágyat!