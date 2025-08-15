Ragacsos csirkeszárny air fryerben

Bursza Krisztina Receptek

Egy jól megválasztott pác fejedelmivé teszi a csirkeszárnyat. Érdemes a húst a ragacsos, fűszeres keverékben minél tovább pihentetni.

A ragacsos pác titka a selymesen karamellizálódó bevonat. Legyen szó családi vacsoráról vagy baráti összejövetelről, ez a recept pillanatok alatt leveszi a lábáról a vendégeket. Az elkészítése meglepően egyszerű, az eredmény viszont magáért beszél.

Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes, ragacsos csirkepác, amely kívülről fényes és ízrobbanó, belül pedig omlós és szaftos.

Összesen 1 hour
Étkezés Főétel
Konyha Világ
Adag 4

Alapanyagok
  

  • 500 g csirkeszárny
  • 1 tk
  • 2 ek szójaszósz
  • 2 ek méz
  • 1 tk csiliszósz vagy chilipehely
  • 1 ek olívaolaj
  • 1 ek szezámmag
  • 1 tk keményítő

Leírás
 

  • A húst megtisztítjuk, mindegyiket kettévágjuk, majd kb. 20-30 perc alatt előfőzzük.
  • Közben a hozzávalókból elkészítjük a pácot és ebbe beleforgatjuk a szárnyakat, lefóliázzuk, majd hagyjuk pihenni.
  • Néhány óra múlva air fryerben készre sütjük.
  • A csirkezsárnyakra rálocsoljuk a szószt.
  • 180 fokon kb. 25 perc alatt készre sütjük.

Megjegyzések

Jó étvágyat!

