Ragacsos csirkeszárny air fryerben

Egy jól megválasztott pác fejedelmivé teszi a csirkeszárnyat. Érdemes a húst a ragacsos, fűszeres keverékben minél tovább pihentetni.

A ragacsos pác titka a selymesen karamellizálódó bevonat. Legyen szó családi vacsoráról vagy baráti összejövetelről, ez a recept pillanatok alatt leveszi a lábáról a vendégeket. Az elkészítése meglepően egyszerű, az eredmény viszont magáért beszél.

Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes, ragacsos csirkepác, amely kívülről fényes és ízrobbanó, belül pedig omlós és szaftos.

Recept nyomtatása Összesen 1 hour hr Étkezés Főétel Konyha Világ Adag 4 fő Alapanyagok 500 g csirkeszárny

1 tk só

2 ek szójaszósz

2 ek méz

1 tk csiliszósz vagy chilipehely

1 ek olívaolaj

1 ek szezámmag

1 tk keményítő Leírás A húst megtisztítjuk, mindegyiket kettévágjuk, majd kb. 20-30 perc alatt előfőzzük.

Közben a hozzávalókból elkészítjük a pácot és ebbe beleforgatjuk a szárnyakat, lefóliázzuk, majd hagyjuk pihenni.

Néhány óra múlva air fryerben készre sütjük.

A csirkezsárnyakra rálocsoljuk a szószt.

180 fokon kb. 25 perc alatt készre sütjük. Megjegyzések Jó étvágyat!

Kárpátalja.ma