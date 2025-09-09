Grillkolbászos kifli marinált zöldségekkel

A hagymát félkarikára vágjuk, a sárgarépát megpucoljuk és lereszeljük, a paprikát pedig vékony csíkokra vágjuk. Ezután a zöldségeket egy lezárható tálba tesszük, hozzáadunk kb. 2 dl vizet, 1 dl ecetet, 2 babérlevelet, sót és borsot. Lezárjuk, majd legalább néhány órára (de akár egy éjszakára is) a hűtőbe tesszük, hogy az ízek finoman összeérjenek. Figyeljünk arra, hogy a lé ellepje a zöldségeket.