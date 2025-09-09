Grillkolbászos kifli marinált zöldségekkel

Bursza Krisztina Receptek

Ha egy kicsit másra vágysz a hagyományos szendvicsek helyett, ez a grillkolbászos kifli remek választás. A ropogósra pirított kifli, a szaftos kolbász és a házilag marinált zöldségek tökéletes harmóniát alkotnak. Nemcsak laktató és ízletes, hanem kicsit street food hangulatot is hoz az asztalodra. Ideális hétvégi ebédnek, vacsorának vagy akár baráti összejövetelekre is – biztosan sikere lesz!

Étkezés Szendvics
Konyha Világ
Adag 4

Alapanyagok
  

  • 4 db kifli
  • 4 db grillkolbász
  • szósz ízlés szerint
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej lilahagyma
  • 1 db sárgarépa
  • 1 db pritaminpaprika
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • 2 db babérlevél
  • ecet
  • kevés víz

Leírás
 

  • A hagymát félkarikára vágjuk, a sárgarépát megpucoljuk és lereszeljük, a paprikát pedig vékony csíkokra vágjuk. Ezután a zöldségeket egy lezárható tálba tesszük, hozzáadunk kb. 2 dl vizet, 1 dl ecetet, 2 babérlevelet, sót és borsot. Lezárjuk, majd legalább néhány órára (de akár egy éjszakára is) a hűtőbe tesszük, hogy az ízek finoman összeérjenek. Figyeljünk arra, hogy a lé ellepje a zöldségeket.
  • A kiflit félbevágjuk, és mindkét oldalát megpirítjuk egy serpenyőben. A grillkolbászt szintén megsütjük, hogy minden oldala szépen megpiruljon. Ezután összeállítjuk a szendvicset: a kifli mindkét felét megkenjük szósszal, beletesszük a grillkolbászt, a tetejére rátesszük a marinált zöldségeket, majd ízlés szerint még egy kis szószt. Frissen, melegen fogyasztjuk.

Megjegyzések

Hamburgerszósz, ketchup, mustár vagy akár majonéz is jól illik hozzá.
 
Jó étvágyat!

Nyitókép: Saját felvétel