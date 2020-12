Régi tárgyak: a diódaráló

Nyakunkon a karácsony, és sokszor azt sem tudjuk igazán, hogy milyen sütemény kerüljön az asztalra. Mindig igyekszem valami finomat és egyben hagyományosat készíteni. Ekkor eszembe jutott a bejgli, amiről regéket hallottam már, de bevallom, még sohasem készítettem. Ez idáig. A minap elkészítettem életem első bejglijét diós és mákos töltelékkel.

Részletekbe most nem bocsátkozunk, csaupán annyit jegyzek meg, hogy az említett édesség tradicionális magyar karácsonyi étel, melyet dióval és mákkal, újabban pedig már egyéb gyümölccsel is töltenek.

A népi hiedelem szerint a diót rontás ellen kell enni, a mák pedig bőséget hoz a házhoz. Emellett gyakorlati magyarázata is van, hogy miért éppen ez volt a karácsonyi sütemény tölteléke: a dió is és a mák is ősz végére beértek. Tehát a kertben megtalálható volt, megtermelték, és tudjuk, hogy a paraszti háztartásban, a konyhában azokat az alapanyagokat használták, ami éppen volt.

Nos, én is házi, otthoni dióval töltöttem a bejglimet, amit persze előtte szárítani és darálni kellett. Ehhez van egy régi diódarálónk. Talán még a nagyanyám idejéből való, de ma is tökéletesen működik. Ha ránézek, a régi idők konyhája jut eszembe, amikor még nem volt minden gépesítve, amikor a tojáshabot villával verték fel, a tésztát nemes egyszerűséggel kézzel dagasztották, a mákot és a diót kézi darálóval őrölték.

Ilyen az én diódarálóm is. Megkopott és törött is egy kicsit, a fényezése sem az igazi, sőt… A régi diódaráló tekerős volt, és kés helyett egy reszelőhöz hasonló rostélyos fémet forgatott, ami a diót aprította. A darálót az asztalhoz lehetett rögzíteni csavarral vagy vákuumosan. Tartozott hozzá még egy általában fából, később műanyagból készült eszköz, mely segítségével a darálóba helyezett diót le lehetett nyomni. A kezelése nem igényel szaktudást. Egyszerűen és könnyen használható.

Ha jobban belegondolunk, nagyanyáink dolgát nem sok konyhai eszköz könnyítette meg, de mégis élvezték a konyhában töltött időt. Arra figyeltek, amit épp csináltak, és azt szeretettel végezték.

Gál Adél

Kárpátalja.ma