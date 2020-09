Régi tárgyak: a gyümölcsszedő

A ’paraszt’ kifejezés az utóbbi években kapott egy pejoratív, negatív árnyalatot. Alaptalanul, ugyanis az iparosítás előtt a falusi társadalom tagjai kemény munkával művelték meg földjeiket, nevelték állataikat, készítették maguknak ruházatukat, ételeiket.

A földművelő gépek gyártása előtt a gazdáknak csak a saját, kézzel készített eszközeik álltak rendelkezésre. A naphosszig tartó munka sikeres elvégzéséhez a parasztgazdáknak sokszor leleményességükre is szükségük volt, hogy időben el tudják végezni a napi tevékenységet. Így keletkeztek és csiszolódtak tökéletesre sok-sok éven keresztül a használati eszközök, szerszámok.

A paraszti leleményesség egyik kiváló példája a gyümölcsszedő, melynek segítségével a magas fák ágairól sérülésmentesen tudták leszedni és tárolni a különböző gyümölcsöket. A gyümölcsszedő egy hosszú farúdból és a tetejére erősített szerkezetből áll, amely egy fa-vagy fémkoronához hasonlít, hozzáerősített zsákkal. A hosszú rúddal a magasabb ágon lévő gyümölcs is elérhető, a korona csúcsaival eltávolítható a gyümölcs az ágról, ami beleesik az alatt lévő zsákba, így nem sérül meg. A későbbi típusú gyümölcsszedők tetején egy zsinórral nyitható fa- vagy fémkosarat tettek, amellyel a gyümölcsöt meg lehet „fogni” és letépni.

A gyümölcsszedő munkáját ma már gépek és emelők helyettesítik, a gyümölcsösökben a könnyebb hozzáférés miatt már olyan fajtájú fákat termesztenek, amelyek nem nőnek magasra. Gyártósoron készített gyümölcsszedőt most is lehet vásárolni a kertészetekben, gazdaboltokban, többen napjainkban is használják a kiskertekben.

Kárpátalja.ma