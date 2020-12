Régi tárgyak: a zsírosbödön

A tél a hagyományok szerint a disznóvágások ideje volt, hiszen ekkorra hízott fel az állat, a mezőgazdasági munkák szünete több időt engedett a falusi emberek számára otthoni tevékenységeik ellátására. Szent András napjától (november 30-tól) farsang végéig tart a disznóvágás ideje, amely után a kamrában díszelegnek a teli zsírosbödönök, a füstölt sonkák, a töpörtyű, a hurkák és a kolbászok.

Nem véletlen, hogy a disznótorok épp a téli hónapokra esnek, hiszen a romlékony hús feldolgozása ilyenkor a legegyszerűbb. A késztermék egy részét lefagyasztják, más részeit sózással vagy füstöléssel hosszabb ideig tartósíthatják.

A levágott sertés minden részét felhasználják, feldolgozzák valamilyen formában. A füstölés, szárítás, vagy a szalonna olvasztása szintén a tartósítás módjai. És maradjunk most csak az utóbbinál, a szalonnánál.

A zsír ősidőktől fogva az egyik legalapvetőbb anyag a konyhában. A magyarok mindenkori legfontosabb zsiradéka a szalonna volt, melyet apró kockára vágva sütöttek meg, s nyerték ki belőle a zsírt, valamint a finom tepertőt.

Egykor zsírosbödönben tárolták a zsírt. Ez egy zománcozott, leggyakrabban kék vagy piros, néha fehér színű edény, melynek szája felfelé szűkül. A zsírosbödön alakja azért felfelé szűkülő, hogy a tárolás során minél kisebb zsírfelület érintkezzen a levegővel. Így kevesebb az esély rá, hogy megromlik. Az edény két oldalán két nagyobb fül volt, hogy a zsírral teli nehéz tárolót könnyen meg lehessen fogni. A tetején pedig szorosan zárt a fedő, melyen apró lyukak engedtek utat a levegőnek. Így a zsír sem avasodott meg benne.

A bödön zsírt azután a kamrában tárolták. Jól beosztották, és vigyáztak rá, hogy kitartson a következő disznóvágásig.

A zsírosbödönöket ma egyre kevésbé használják, ahogyan egyre kevesebb azon családok száma is, ahol disznótorokat tartanak. Pedig a zsír és a zsíros kenyér újra trendi lett. A modern étrendek és diéták kimondottan ezt részesítik előnyben az olajokkal szemben.

Ezzel pedig a zsírosbödönök is kikerülnek a kamrákból. De azt mondják, minden tárgynak van egy utóélete. Ez a zsírosbödönről is elmondható. Ha zsiradékot nem is tárolunk benne, dekoratív elemként ma is felhasználhatjuk. Újrafestve, vagy más technikával díszítve egy terasz, egy kiskert, netalán a lakás éke lehet.

Gál Adél

Kárpátalja.ma