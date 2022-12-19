Австрія допоможе Закарпаттю посилити енергетичну безпеку

Керівництво області провело зустріч із генеральним секретарем МЗС Австрії Петером Лаунскі-Тіффенталем та заступницею Посла Австрії в Україні Сонею Шраген.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА відзначив важливість візиту партнерів у наш регіон і подякував їм за послідовну допомогу українцям:

«Ми завжди на зв’язку з нашими друзями і відчуваємо їхню підтримку. Особливо необхідна вона зараз, у часи повномасштабної війни, коли цинічний ворог атакує енергосистему України».

За словами Віктора Микити, сьогодні область має потребу в джерелах генерації та акумулювання енергії, аби малий та середній бізнес міг працювати й за відсутності електропостачання. Тому під час зустрічі обговорили перспективи встановлення безпосередніх контактів з австрійськими підприємствами, які спеціалізуються на виготовленні альтернативних джерел живлення.

Закордонні партнери зі свого боку запевнили керівництво краю у подальшій підтримці, зокрема й у сфері енергетичної безпеки. Також Петер Лаунскі-Тіффенталь підкреслив, що Австрія вже надала Україні понад 400 генераторів і надалі продовжить комплексно допомагати українцям.

transkarpatia.net