Безкоштовний мобільний додаток “Menedekes” буде доступний з середи в Угорщині

Згідно з оголошенням, додаток самостійної розробки допомагає біженцям в поданні заявки на “статус біженця” та в електронній реєстрації особистих даних. Мобільний додаток “Menedekes” доступний на сайті OIF: ukran2022.oif.gov.hu , також доступні корисні інформації. Аплікація на даний час діє на пристроях Android: форма заяви на статус біженця доступна українською та угорською мовами.

Звернули увагу на те, що хоча за допомогою аплікації прискорюється справа (заява), але запис електронних даних невідповідає вимогам, тому й надалі потрібно особисто звернутися в офіс для виготовлення фотографій та зняття відбитки пальців.

Однак перевагою електронної реєстрації даних полягає в тому, що наданою адресою електронної пошти при реєстрації вже попередньо інформують заявника наприклад про те, що потрібно внести певні дані, або усунути недоліки.

Доповнили, що окрім мобільного додатка, також можна попередньо реєструвавшись подати заяву статус біженця і реєструвати дані заявника через сайт Enter Hungary.

Зазначили,що для роботодавців також була підготовлена програма, яка полегшує прискорити процес в поданні заяви.

Kárpátalja.ma