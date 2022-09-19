Берегівська громада виділить кошти на пошиття зимової форми для бійців ТрО

Очільник Закарпаття Віктор Микита провів робочу зустріч з міським головою Берегова Золтаном Бабяком, керівником Берегівської райради Карлом Резешом та депутаткою обласної ради Юдітою Петеі.

Керівник ТГ розповів про виділення коштів з міського бюджету на підтримку бойової готовності військових підрозділів, які перебувають у зоні відповідальності громади.

Пан Золтан Бабяк повідомив, що станом на 19 вересня 2022 року до Берегівської міської ради надійшло 14 клопотань щодо матеріально-технічного забезпечення ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів, з них в повному обсязі задовольнили 11. На їхню реалізацію з бюджету виділили 5,2 млн грн.

Під час зустрічі Віктор Микита наголосив, що попереду зима і вже замовляють пошиття теплого одягу й взуття для підрозділів територіальної оборони. Тому, за його словами, громаді потрібно невідкладно прийняти рішення щодо додаткового виділення коштів у сумі 7 млн грн та перенаправити їх до Берегівського 73-го батальйону ТрО на оплату відповідного пошиття зимових речей.

«Кошти на рахунках є, розуміння потреби та підтримка від громади також. Упевнений, що колеги швидко закриють це нагальне питання. Дякую за державницьку позицію.

Аналогічна ситуація і в інших районах і ТГ, де дислокуються підрозділи тероборони. Громади отримають запити від своїх батальйонів на фінансування пошиття теплого одягу й взуття. Очікуємо оперативних рішень щодо виділення коштів для підтримки обороноздатності підрозділів», – зауважив Віктор Микита.

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