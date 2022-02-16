Благодійний вечір у м. Берегово

14 лютого громадська організація Pro Cultura Subcarpathica (PCS) провела благодійний захід, головною метою якого було шанувати пам’яті одного з найвідоміших угорських поетів, Балінта Балаші.

День Балінта спочатку був християнським релігійним святом, що почався в давнинi, i був пов’язанним з численними народними традиціями протягом багатьох років. З 1997 року в м. Буда також вручається премія «Пам’ятний меч iм. Балаші Балінта», в декількох місцях були організовані літературні вечори у зв’язку з св’ятом.

На початку заходу актриса з м.Берегово, Юлія Форноші-Домарецька, представилаодну з поеми Балінта Балаші «Kit egy bokrétáról szerzett». Після цього музикант і учасник гурту «Misztrál», Міклош Хайнцінгер, почав свій виступ. Музикант співав вірші поета. Його репертуар включав пісні Балінта Балаші про солдатство, покаяння, прохання про благословення і прощальні пiснi.

У другій частині вечора Юлія Форноші-Домарецька приєдналася до музиканта і виконала композицію Ласло Варі Фабіана, нашого закарпатського поета, хто був нагороджений преміэю «Пам’ятний меч iм. Балаші Балінта». Наприкiнцi заходу, Міклош Хайнцінгер закрив благодійний вечір віршами, представленими в музичній формі.

PCS розмістила коробки пожертвувань на мiстi захода. Зібрані кошти підуть на підтримку молоді школи «Тюльпан». Окрім індивідуальних пожертвувань, їдальня та ресторан «Kiscsikó», також Центр професійної підготовки iм. Egán Ede в с.Тисапетерфалва також сприяли підтримці молодих талантів.

М.M