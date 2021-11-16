Угорщина знову подарувала Україні дороговартісну партію вакцин для щеплення дітей

У рамках програми імунізації закарпатських дітей на 2017 – 2021 рр. згідно Урядового розпорядження 1670/2016. (XI. 25.), на цей раз Угорщиною передано Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України 12 000 доз вакцини Pentaxim, 6 000 доз вакцини Tetraxim та 3 200 доз вакцини Verorab, загальна вартість яких складає 170 мільйонів форинтів.
На заході брав участь генеральний консул Угорщини у м. Ужгород пан Бачкаі Йожеф, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Петрушка Іштван.
- вакцина Pentaxim п’яти компонентна комбінована, проти дифтерії, правця, вірусу коклюшу, Haemophilus influenzae b та інактивована вакцина проти поліомієліту
- вакцина Tetraxim чотири компонентна проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліомієліту
- вакцина Verorab для лікування інфекції Lyssa (сказ).
У рамках програми імунізації, розпочатої у 2017 році, при участі Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України Угорщина підтримала свою найбільшу сусідню країну і направила у Закарпаття наступні партії вакцин:
- на початку 2017 р. 5 000 доз вакцини проти кору і краснухи (КПК);
- на початку 2018 р. 8 000 доз вакцини проти кору;
- у травні 2018 р. 21 600 доз вакцини Pentaxim, а також 15 000 доз проти кору-епідемічного паротиту-краснухи (M-M-RVAXPRO);
- у листопаді 2018 р. 10 376 доз вакцини Tetraxim;
- у червні 2020 р. 22 500 доз вакцини Pentaxim;
- у січні 2021 р. 2 000 доз вакцини Verorab проти сказу.
Forrás: kiszo.net