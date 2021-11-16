Угорщина знову подарувала Україні дороговартісну партію вакцин для щеплення дітей

У рамках програми імунізації закарпатських дітей на 2017 – 2021 рр. згідно Урядового розпорядження 1670/2016. (XI. 25.), на цей раз Угорщиною передано Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України 12 000 доз вакцини Pentaxim, 6 000 доз вакцини Tetraxim та 3 200 доз вакцини Verorab, загальна вартість яких складає 170 мільйонів форинтів.

На заході брав участь генеральний консул Угорщини у м. Ужгород пан Бачкаі Йожеф, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Петрушка Іштван.

вакцина Pentaxim п’яти компонентна комбінована, проти дифтерії, правця, вірусу коклюшу, Haemophilus influenzae b та інактивована вакцина проти поліомієліту

п’яти компонентна комбінована, проти дифтерії, правця, вірусу коклюшу, Haemophilus influenzae b та інактивована вакцина проти поліомієліту вакцина Tetraxim чотири компонентна проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліомієліту

чотири компонентна проти дифтерії, правцю, коклюшу та епідемічного поліомієліту вакцина Verorab для лікування інфекції Lyssa (сказ).

У рамках програми імунізації, розпочатої у 2017 році, при участі Закарпатській обласній організації Товариства Червоного Хреста України Угорщина підтримала свою найбільшу сусідню країну і направила у Закарпаття наступні партії вакцин:

на початку 2017 р. 5 000 доз вакцини проти кору і краснухи (КПК);

5 000 доз вакцини проти кору і краснухи (КПК); на початку 2018 р. 8 000 доз вакцини проти кору;

8 000 доз вакцини проти кору; у травні 2018 р. 21 600 доз вакцини Pentaxim, а також 15 000 доз проти кору-епідемічного паротиту-краснухи (M-M-RVAXPRO);

21 600 доз вакцини Pentaxim, а також 15 000 доз проти кору-епідемічного паротиту-краснухи (M-M-RVAXPRO); у листопаді 2018 р. 10 376 доз вакцини Tetraxim;

10 376 доз вакцини Tetraxim; у червні 2020 р. 22 500 доз вакцини Pentaxim;

22 500 доз вакцини Pentaxim; у січні 2021 р. 2 000 доз вакцини Verorab проти сказу.

Forrás: kiszo.net