Війна: у понеділок прибуло 10 000 людей до Угорщини з України

Через українсько-угорський кордон 3938, а з румунсько-угорського кордону 6140 біженців прибули до Угорщини 25 квітня. З них 485 осіб дістали посвідку для тимчасового перебування на 30 днів – повідомило Головне управління національної поліції.

В понеділок 354 українських біженців прибули до Будапешту поїздом, з них 136 неповнолітніх – заявив головний капітан Будапештської Поліції.

Служба вирішила питання з поселенням та проїздом на місце проживання 12 людей, з них 7 дітей – на Будапешті та його околицях.

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