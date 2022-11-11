Віктор Микита взяв участь у форумі «Re:Open Zakarpattia 2022»

На Ужгородщині стартував дводенний форум «Re:Open Zakarpattia 2022». Захід об’єднав урядовців, очільників обласних військових адміністрацій, міських голів, депутатів, волонтерів та інших українців для напрацювання ідей і рішень для розвитку нашого краю.

У панельній дискусії щодо інтеграції вимушено переміщених осіб в життя краю та роль релокованого бізнесу в цьому процесі на панельній дискусії розповів голова ОВА Віктор Микита.

За його словами, в області перебуває близько 350 тисяч вимушених переселенців. Кожного, хто цього потребував, забезпечили місцями для тимчасового проживання й необхідною допомогою, однак працюють над створенням більш комфортних умов.

«Наше завдання в найзахіднішому куточку України – формувати мирне спокійне життя для того, щоб українці, які приїхали сюди, могли адаптуватися, відійти від стресу й активно долучалися до підтримки ЗСУ», – наголосив Віктор Микита.

Також очільник Закарпаття підкреслив, що процес інтеграції ВПО є комплексним і важливим фактором тут є їхнє працевлаштування.

«У регіон перемістили свої потужності близько 440 підприємств, окрім нових робочих місць, це надходження до бюджетів і підтримка наших громад. Ми ж продовжуємо надавати необхідну допомогу бізнесу під час та після релокації. Розвиток економіки – це також фронт, який треба відстоювати», – підкреслив Віктор Микита.

На заході йшлося і про реалізацію та зайнятість захисників. Голова Закарпатської ОВА зазначив, що ті військовослужбовці, які виявлять бажання займатись бізнесом, мають отримати можливості для цього.

Форум продовжує роботу, учасники обговорюють відбудову України, економічну дипломатію в умовах війни та інше.

Фото: «Re:Open Zakarpattia 2022»

carpathia.gov.ua