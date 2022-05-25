В Будапешті відкриють двомовну україно-угорську п’ятиденну школу

Школа починає працювати з 1 вересня 2022 року, навчання проводитиметься українською та угорською мовами, а також передбачено вивчення англійської. Школа з державним фінансуванням (безкоштовно для учнів) і офіційним документом про її закінчення – державного зразка.

Про це у Фейсбуці повідомляє «Рідна Школа в Будапешті».

У другій половині дня в школі працюватимуть наукові та творчі гуртки і студії, що дозволить дітям розвиватись гармонійно та у відповідності до їх здібностей.

Для подачі документів на 2022-2023 навчальний рік і отримання детальної інформації про школу напишіть, будь ласка, листа на адресу [email protected]

Для учнів, які навчаються зараз з нами по суботам, прийом документів буде організовано протягом червня.

karpat.in.ua