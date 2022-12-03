В ЗУІ створено “Наукове товариство студентів і молодих дослідників”

При Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ 1 грудня було створено “Наукове товариство студентів та молодих дослідників”.

На установчих зборах узяли участь керівники та координатори структурних підрозділів закладу та наукові працівники інституту.

На основі одноголосного голосування президентом товариства став доктор Вільмош Газдаг, доцент, а віце-президентами Греба Ільдіко та Тюнде Товт. Крім того, до складу керівників товариства також входять президенти студентських самоврядувань інституту.

Джерело: kmf.uz.ua