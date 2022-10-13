В м. Берегово вшанували пам’ять жертв бомбардування 1944 року

12 жовтня в м. Берегово вшанували пам’ять майже двохсот п’ятдесяти жертв радянського бомбардування 1944 року.

За організацією Консульства Угорщини в Берегові та Pro Cultura Subcarpathica (PCS) присутні вшанували пам’ять на місцевому громадському кладовищі, а потім поклали вінки до меморіальної дошки на стіні місцевого вокзалу.

Ільдіко Орос, президентка організації PCS, згадала події трагічного дня в своїй промові.

« 9 жовтня 1944 року завили сирени. У небі з’явилися спочатку 9, а потім 27 літаків, які розбомбили залізничний вокзал. Однак бомби потрапили не тільки в станцію, але почали розстрілювати мирне населення. Окрім військових, загинуло майже 100 мирних жителів, загалом близько 250 людей.»

Президентка додала, що до цих подій потрібно привертати увагу людей, адже у таких подіях найбільш уразливим є мирне населення.

«Хочу звернути увагу всіх, щоб берегли один одного. В умовах війни ми не знаємо, що чекає на нас. Тому ми маємо бути вдячним за кожен мирно проминувший день і, якщо можливо, слід спостерігати за всім, що може допомогти нам вижити» – підсумувала Ільдіко Орос.

M.M.

Kárpátalja.ma