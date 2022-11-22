В одному із сіл Мукачівщини дорожники здійснили берегоукріплення

Дорожники завершили аварійно-відновлювальні заходи на автошляху загального користування місцевого значення О 071002 Свалява – Довге – Липча. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«У межах проведення робіт з берегоукріплення у селі Стройне на Мукачівщині звели конструкцію із габіонних ящиків довжиною 125 м, розібрали залишки існуючої кам’яної стінки, укріпили узбіччя щебеневою сумішшю, влаштували водопропускну трубу довжиною 12 м», – прокоментував Мирослав Білецький.

Залишилося встановити металеве бар’єрне огородження та відновити дорожнє покриття на місці прокладання водопропускної труби.

carpathia.gov.ua