В понеділок до Угорщини прибуло 9600 осіб з України

На українсько-угорському КПП 4668 людей вступило на територію Угорщини, а на румунсько-угорському КПП 4932 особи, серед перетинаючих всі свідчили, що прибули з України – повідомила (ORFK) Управління Державної Поліції у вівторок з оргагізацією МТІ.

Серед перетинаючих на території Угорщини, поліція видала для 147 людей свідоцтво тимчасового перебування, яке дійсне протягом 30 днів. Їм потрібно відшукати (OIF) Національне управління по справах іноземців, відповідальну установу по місцевому перебуванню, для кінцевої подачі – документів-повідомляє поліція.

У понеділок до Будапешту поїздом прибуло 413 людей, з них 159 дітей.