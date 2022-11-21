В Ужгороді вшанували пам’ять Героїв Революції Гідності

У День Гідності та Свободи в обласному центрі Закарпаття вшанували пам’ять Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за право України на вільне європейське майбутнє.

«Саме молодь була рушієм революційних змін та спротиву диктатурі, що стали вирішальними в новітній історії нашої країни», – підкреслив очільник краю Віктор Микита.

Керівництво ОВА разом із головою обласної ради Володимиром Чубірком, молоддю й студентами поклали квіти до пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність на площі Народній в Ужгороді та вшанували полеглих учасників Революції Гідності хвилиною мовчання.

carpathia.gov.ua