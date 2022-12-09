В Україні зберігається дефіцит електрики

В Україні зберігається дефіцит електроенергії. Аварійно-відновлювальні роботи ускладнені через погодні умови, а на Донеччині, Харківщині та Херсонщині – додатково через постійні обстріли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина – як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так і енергетичної інфраструктури в результаті 8 хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні: і на високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонти.

Крім того, через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині у цих регіонах зберігається непроста ситуація із забезпеченням електропостачання.

“Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад”, – повідомляє Укренерго.

Енергетикам вдалося заживити споживачів Одещини за резервними схемами, але у південних областях все ще є значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. Непростою залишається ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В області спостерігається значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи, до яких також долучаються ремонтні бригади «Укренерго».

“На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень”, – наголосили в Укренерго.

ukrinform.ua