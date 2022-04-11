Угорщина доставила в Україну чергові 6 вантажівок із гуманітарною допомогою

7 та 8 квітня в Україну прибуло загалом шість вантажівок із гуманітарною допомогою з Угорщини. У вантажах, доставлених у рамках наймасштабнішої гуманітарної акції в історії Угорщини, продукти харчування, питна вода у пляшках, засоби гігієни та покривала. Доставила вантаж Угорська екуменічна служба допомоги у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією. У вантажі, доставленому з Угорщини 7 квітня, – медикаменти на суму близько 90 мільйонів форинтів.

Як повідомив керівник представництва Угорської екуменічної служби допомоги в Україні Янош Ґеревич, більшу частину гуманітарної допомоги через Львів доставлять всередину України в гарячі точки. Дві вантажівки розвантажать у гуманітарному хабі обласної військової адміністрації, відтак далі цю допомогу розподілятиме область. Сюди в рамках програми «Угорщина допомагає» доставили і цілу вантажівку з питною водою в пляшках.

Як повідомила координатор програми на Закарпатті Крістіна Кудлотяк, один із напрямків програми, через які Угорщина допомагає, – це програма «Питна вода». «В рамках іншого напрямку роботи ми наразі вже роздаємо 1200-1300 порцій гарячих обідів щодня залежно від напливу біженців. У рамках програми «Питна вода» ми доправили на Львівщину 14 тисяч 1,5-літрових пляшок мінеральної води. І зараз передаємо Закарпатській області таку ж кількість. Керівництво області попросила передати цей вантаж їм, щоби вони могли направити у відповідні місця», – повідомила координатор.

Вантажі прийняв заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

«Кожного дня на територію складу приїжджають фури з гуманітарною допомогою. Ми кожного дня відвантажуємо вагони і відправляємо вглиб України, цей рух гуманітарної допомоги відбувається практично цілодобово. Зараз прибув гуманітарний вантаж з Угорщини. зокрема вода, яка зараз надзвичайно потрібна, тому що є місця, де колодязі та водогони отруєні. Зараз ця вода поїде в ці точки, можливо, навіть у Бучу. Крім того, ми ще отримали продукти харчування, засоби гігієни. Сьогодні ми все перевантажимо і за декілька днів усе це вже буде в Україні, де зараз це найбільше потрібно. Зараз нам найбільше потрібні продукти харчування тривалого зберігання та медикаменти», – повідомив Мирослав Білецький.

У вантажі, доставленому на Закарпаття 8 квітня, була партія медикаментів на загальну суму 90 млн форинтів. Дві вантажівки привезли, зокрема, ліки, шприци, бинти та кисневі апарати.

«Одна фура буде розвантажена на гуманітарному хабі Закарпатської обласної військової адміністрації, відтак розподілить все керівництво області. Друга вантажівка поїде на Берегівський склад, звідки медичні засоби розподілять у заклади для вимушених переселенців за їхніми потребами. Все це медикаменти, які можна придбати без рецепта. Для придбання ліків, для яких потрібні рецепти, ми залучимо відповідних спеціалістів, щоби вони допомогли в цій роботі», – повідомив Янош Ґеревич.

Серед тих, хто приймав вантаж, був і народний депутат України Валерій Лунченко, котрий подякував за підтримку Угорщині: «Сьогодні прибув черговий вантаж із медикаментами, які зараз дуже потрібні нашій країні. Ми за це особливо дякуємо».

Угорська екуменічна служба допомоги з початку війни допомагає українцям. Організація долучається до забезпечення переселенців на Закарпатті, а також доправляє гуманітарні вантажі в різні області України.

Forrás: life.karpat.in.ua