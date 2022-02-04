День відкритих дверей в ЗУI iм. Ференца Ракоці ІІ

4 лютого в ЗУI iм. Ференца Ракоці ІІ провели день відкритих дверей.



Програму відкрив ректор вищого навчального закладу, Степан Черничко, а президент iнституту, Ільдіко Орос розповіла про можливості в навчальному закладi.

Секретар приймальної комісії, Аттіла Товт дав детальну інформацію про процедуру вступ цього року, підкресливши важливість складання ЗНО. Він поінформував присутнiх про дати, та розширений спектр спеціалізацій – вищий навчальний заклад оголошує набір на 16 спеціальностей замість 12 на освітньому ступені бакалавра – та освiтнi програми для дорослих, оголошені у співпраці з угорськими вищими навчальними закладами.



Проректор, Дюло Фодор розповів про можливість академічної мобільності. Проректор Адальберт Рац звернув увагу на те, що ЗУI iм. Ференца Ракоці ІІ надає не лише безцінні знання для майбутніх студентів, а й незабутні роки студентського життя, яскраві враження, які вони отримають під час навчання в ЗУІ.

Директорка Фахового коледжу ЗУI iм. Ф. Ракоці ІІ, Каталін Шовш надала інформацію про можливості вступу до їхнього навчального закладу.



Протягом дня абітурєнти та їхні батьки змогли отримати уявлення про життя закладу та переглянути структурні підрозділи. Можливості пропоновані кафедрами були представленi керівниками та інструкторами кожної спеціалізації.



Маріанна Поллогі