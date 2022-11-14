Дорожники проводять ямковий ремонт на Хустщині

У Хустському районі тривають роботи з відновлення дорожнього полотна.

Зокрема, йдеться про автошлях загального користування місцевого значення О 070502 Довге – Іршава. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Заплановано провести ямковий ремонт на трьох ділянках. Цими днями дорожники працюють між селами Білки та Дубрівка, де планують влаштувати понад 1 км дороги.

Після завершення робіт відновлюватимуть покриття між селами Білки та Луково, згодом – між Іршавою та Дубрівкою», – прокоментував Мирослав Білецький.

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