До Угорщини в середу прибуло понад десять тисяч людей з України

У середу на українсько-угорському кордоні перейшли 6045 осіб, а через румунсько-угорський кордон 4694 особи – повідомили МТІ та Головна управління національної поліції у четвер.

Серед перетинаючих кордону поліція видала 630 особам посвідку на тимчасове перебування, яка діє 30 днів. Вони повинні звернутися до офісу Національного генерального управління імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи.

Головний офіс поліції Будапешта повідомив на сайті police.hu, що у середу в столицю було прийнято 241 біженець. Біженців, які прибули на залізничний вокзал „Kőbányai” спецпотягами – з автобусом доставили до залу BOK.

Серед 241 осіб було 115 дітей.

Також повідомлялося, що Головне управління поліції Будапешта надає допомогу біженцям, які прибувають потягами з України на верхньому залізничному вокзалі «Kőbányai” та в залі BOK разом з учасниками тренувань резервної та патрульної поліції. Будапештська асоціація цивільної гвардії також надає підтримку в цих завданнях.

Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення, Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, Урядового апарату Будапешт та з iншими організаціями допомоги.

Kárpátalja.ma