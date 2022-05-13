До Ужгорода прибула чергова партія допомоги спортивного одягу

У середу на Закарпаття прибула нова партія допомоги спортивного одягу, до офісу Олімпійського комітету України.

В минулому місяці було вже більше таких посилок до Ужгородського спортивного центру. На цей раз прибули Японські, Турецькі та Південно-Корейські спортивні товари, взуття, гігієнічні товари та офісні спорядження, які допомагають у підготовці українських спортсменів.

МОВ (Угорський олімпійський комітет) після вибуху російсько-українського військового конфлікту розпочав українсько-партійну допомогу: два олімпійські комітети, та два державні чемпіони Дюлоі Жолт та Сергій Бубка багаторазовими подіями розглядали співпрацю.

Допомога прибула за співпрацею трьох організацій: збір та координацію провела MOB (УОК), логістичні, складські розміщення Угорська мальтійська благодійна організація, а транспортні забезпечення надала установа Waberr’s-WSZL – повідомив МТІ.

Допомога , яка прибула в середу від Турецького олімпійського комітету, була наданеа від однієї японської телевізійне-професійної особи, Томогіро Ішгі, південно-корейської LS Networks, та її символічно передав Бела Дьор, генеральний секретар Угорської олімпійської академії для Івану Ріляку, Закарпатського офісу олімпійського комітету України.

Після початку війни в Україні дев’ять організацій угорського спорту об’єдналися і запропонували десять мільйонів форинтів на підтримку біженців, які прибули до Угорщини.

Kárpátalja.ma