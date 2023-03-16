До України прибули перші французькі колісні танки AMX-10 RC

Очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що до України прибули обіцяні легкі колісні танки AMX-10 RC.

Як повідомляє Le Figaro, французький міністр не вказав кількість прибулих до України танків. Водночас він сказав, що деякі з бронемашин вже вирушили на передову.

Зауважимо, що про рішення Франції передати Україні AMX-10 RC, а також БТРи Bastion стало відомо на початку січня. Тоді український президент Володимир Зеленський особисто подякував за це своєму французькому колезі Еммануелеві Макрону.

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