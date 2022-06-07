До 31 серпня безкоштовно можуть їздити вимушені переселенці з України на Будапештських громадських транстортах

Приїхавши з України вимушені переселенці можуть безкоштовно їздити на центрально-міському громадському транспорті, повідомив БТЦ (Будапештський Транспортний Центр) – для організації MTI.

За постановою БТЦ до 31 серпня діє безкоштовний проїзд особам, які мають український документ, або транспортне посвідчення на Будапештських громадських транспортах, – за виключенням 100Е автобуса, шкільних, екскурсійних транспортах та кораблях (паромах), також можливий поїзд на HÉV(Залізниця міського сполучення) та міської околиці “сині” автобуси внутрішніх околиць Будапешта. Ними можуть користуватися ті громадяни, які вимушені були покинути свої домівки у зв’язку з війною.

Для безкоштовного проїзду громадянин має володіти одним з нижче вказаних документів: український паспорт, особове посвідчення, український дозвіл на перебування в Угорщині, виданий Угорськими органами, в якому зазначено українське громадянство, у випадку студентів, якщо неволодіють вище вказаними документами, то потрібне українське студентське посвідчення, або приймається будь-який інший документ, який посвідчує українське громадянство, або українське місце приписки.

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