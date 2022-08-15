Діти закарпатських військових вирушили на відпочинок до Польщі

На відпочинок до Польщі в супроводі дорослих поїхали 20 дітей, батьки котрих захищають нашу країну в складі Закарпатської 101-ї бригади ТрО. Про це повідомив очільник області Віктор Микита.

За його словами, протягом двох тижнів в оздоровлювальному санаторному комплексі «Риманув-Здруй» діти не чутимуть звуків сирен, корисно і цікаво проведуть час, ознайомляться з Підкарпатським краєм.

Програму для них розробили насичену: пішохідні екскурсії, відвідування замків, спортивні ігри та змагання, майстер-класи, практикуми з психологами, театральні й музичні вечори біля вогнища та інше.

«Розуміємо, що відпочинок та оздоровлення важливі для молодших, тому разом із представниками Підкарпатського воєводства Польщі реалізували таку ініціативу.

Дякую нашим партнерам за підтримку й допомогу в організації двотижневих канікул для дітей», — наголосив Віктор Микита.

carpathia.gov.ua