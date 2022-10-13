Енергопостачання стабілізували в усіх областях

НЕК “Укренерго” наразі не планує застосовувати графіки аварійного відключення електроенергії 13 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова правління компанії Володимир Кудрицький у Фейсбуці.

“Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується”, – написав Кудрицький.

За його словами, цьому сприяло два фактора: фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України, а українці, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.

“Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань”, – зазначив очільник Укренерго.

Водночас, компанія залишає рекомендацію зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.

Як повідомлялося, 12 жовтня через збільшення споживання електроенергії НЕК “Укренерго” застосувало обмеження електропостачання у низці областей і Києві.

Зранку 10 жовтня росія здійснила масований ракетний удар по всій території України: було випущено 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Внаслідок обстрілів постраждали об’єкти критичної інфраструктури, в окремих областях почалися перебої з електропостачанням та мобільним зв’язком.

У вівторок, 11 жовтня, ворог знову обстріляв енергетичну інфраструктуру в кількох областях.

Ukrinform.ua