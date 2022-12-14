ЗАЕС втратила підключення до електроживлення

Група експертів МАГАТЕ на ЗАЕС повідомила, що станція втратила підключення до резервної лінії електропередачі 330 кіловольт (кВ) до електромережі. Що стало причиною розриву зв’язку — невідомо.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

ЗАЕС — найбільша в Європі атомна електростанція — продовжує отримувати електроенергію, необхідну їй для основних функцій безпеки та безпеки, від основної зовнішньої лінії електропередачі 750 кВ.

Також експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що на станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію пересувних котлів на дизельному паливі, які покликані запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період, включаючи обігрів робочого середовища для персоналу ЗАЕС. Мобільні дизельні котли потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків, а ще декілька розміщено в інших місцях на майданчику.

ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які знаходяться в режимі очікування та готові забезпечити електроенергією, якщо електроживлення за межами майданчика недоступне. Однак, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії за межами підприємства, зараз також розгортаються мобільні дизельні генератори, як запобіжний захід. Два таких мобільних генератора вже підключені до одного блоку і знаходяться в режимі очікування. Кілька інших мобільних генераторів мають бути випробувані та підключені до інших реакторних блоків.

armyinform.com.ua