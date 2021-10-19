Закарпатка Жофія Торпоі стала “золотим лауреатом” Національного конкурсу поезії в Угорщині

У неділю в Будапешті, у приміщенні Національного театру, відбувся фінал всеугорського конкурсу декламаторів віршів. Друге почесне місце та диплом лауреата отримала Жофія Торпоі – студентка із закарпатського Берегова.

Національний конкурс поезії відбувався в Угорщині вже вшосте за сприяння Асоціації угорських поетів. Конкурс складається з трьох раундів, третій – суперфінал у прямому ефірі, де виступали 32 найкращі конкурсанти за рішенням журі та голосуванням глядачів. Для участі конкурсанти мали не лише прочитати вірш, але й створити відеокліп. Жофія Торпоі підготувала кліп на вірш Яноша Пілінскі (1927-1981).

Участь у конкурсі мали право брати декламатори угорської поезії не лише з Угорщини та Карпатського басейну, а з усього світу. Основною метою було надання нової інтерпретації класичної та сучасної поезії, популяризація різноманітності угорської мови за допомогою поезії та зміцнення культурну ідентичність.

Лауреати отримали грошові премії – від 50 000 до 100 000 форинтів. Головою журі конкурсу був Аттіла Віднянський, головний режисер Національного театру та керівник Берегівського угорського драматичного театру.

Forrás: infopost.media