Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала значну гуманітарну допомогу з Угорщини

Асоціація «З щирим серцем» із міста Годмезевашаргей та «Вишеградський Фонд» на прохання керівництва Закарпатської обласної дитячої лікарні доставили медичному закладу дефібрилятор, два апарати ЕКГ, ліки, у тому числі антибіотики широкого спектру дії, для важкохворих дітей, стероїди та перев’язочний матеріал.

«Ми вдячні донорам з Угорщини, адже Закарпатська обласна дитяча лікарня дуже потребує ліків, перев’язочних матеріалів та медичного обладнання, які ми сьогодні отримали. З початку війни ми маємо можливість купувати дуже обмежену кількість медпрепаратів. Сьогодні наша лікарня отримала другу партію ліків, що є великою допомогою як для наших пацієнтів, так і працівників. Ця допомога надійшла на наше прохання як цільова гуманітарна допомога, спеціально для обласної дитячої лікарні, на загальну суму 15 мільйонів форинтів», – повідомила заступник директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Єлизавета Біров.

«Голова Асоціації «З щирим серцем» із міста Годмезевашаргей Зіта Медєрі Лазар звернулася до Закарпатської обласної лікарні з питанням, чим можуть допомогти медичному закладу, який бореться з труднощами через війну. Відтак організації вдалося знайти фінансування – 15 мільйонів форинтів, на придбання необхідних препаратів та медичного обладнання», – додала Єлизавета Біров, подякувавши тим, хто підтримує роботу організації, завдяки чому в обласній дитячій лікарні безперебійно можуть надавати допомогу пацієнтам.

Допомагав у виборі та придбанні медичного обладнання і препаратів генеральний директор дитячої лікарні Bethesda. Доставила допомогу на Закарпаття, а саме в Мукачево, Реформатська служба допомоги.

Forrás: kiszo.news