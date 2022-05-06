Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ отримав міжнародну акредитацію

ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ отримав міжнародну акредитацію на п’ять років. Міжнародну акредитацію на прохання ЗУІ провівУгорський комітет акредитації вищої освіти (далі – УКАВО). Інститут подав заяву ще влітку 2021 року.

Степан Черничко, ректор інституту сказавМіністерству інновацій та технологій (далі – МІТ): ми взялися за цю процедуру, тому що для нас також важливо, «подивитися на себе в дзеркало» для того щоб зрозуміти де ми знаходимося з точки зору забезпечення якості освіти, де ми знаходимося щодо європейської вищої освіти та чи відповідаємо ми вимогам вищої освіти 21 століття.

Валерія Чейпе, президент УКАВО, розповіла про акредитацію інституту в Берегові, що це міжнародне випробування є перемогою ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. Зазначила, що для них це була перша процедура акредитації закордонного закладу. При акредитації використовуються європейські стандарти, суть яких полягає в тому, як даний заклад вищої освітизабезпечує якість освіти, розвиток викладачів і як він представляє інтереси студентів у своїй підготовці.

(Фото: Документ про успішну акредитацію передали 5 травня в Будапешті Ганко Болаж відповідальний заступник державного секретаря Міністерства інновацій та технологій, Чейпе Валерія, начальниця Угорського комітету акредитації вищої освіти ректору ЗУІ Степану Черничко та президенту ЗУІ Ільдіці Орос)

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