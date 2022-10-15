Закарпатським військовим передали вісім спецавтівок

Керівництво області передало бійцям 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї ОГШБр вісім автомобілів. Зараз підрозділ звільняє від окупантів Херсонщину і потребує додаткових засобів підвищення мобільності.

Серед переданого, зокрема, пікапи для евакуації поранених і транспортування бойових груп, позашляховики, бронеавтомобіль для командного пункту та автобуси для перевезення вантажів.

«Зараз батальйон значно підвищив рівень технічного забезпечення, і це надважливе системне завдання для нас, над яким ми працюємо. Також передали медичні засоби та обладнання в зону виконання бойових завдань», – зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, техніку для наших захисників вдалося отримати і передати завдяки ініціативі обласної військової адміністрації й благодійникам з усіх районів області. Очільник краю подякував головам РВА за координацію і підтримку.

«128-а ОГШБр – воїни, яким немає рівних на континенті, їхніми бойовими подвигами захоплюється вся країна. Люди з величезною силою духу і витримкою, які щодня роблять неймовірне, жертвують найціннішим, що в них є, заради нашого майбутнього», – підкреслив голова ОВА.

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